FULL LIST: All 348 Primary Schools Banned from Offering Boarding.. Per County

The Ministry of Education has recently ordered the closure of boarding facilities in 348 primary schools, raising significant concerns among parents, teachers, and students as a new school term approaches.
This action follows inspections that exposed severe safety and compliance shortcomings, leaving families and schools in a state of uncertainty.
Findings of the Inspections
During the inspections conducted between September and October 2024, critical issues were uncovered, including:
- Dormitory safety lapses
- Inadequate sanitation facilities
- Insufficient fire preparedness
One of the affected schools, Tabaka Academy in Kisii County, has exemplified the challenges faced by institutions attempting to align with the updated safety regulations. According to Mogendi Tamaro, the academy’s director, while some schools have made progress, others are still struggling to meet compliance standards. He expressed disappointment over the lack of leniency as schools work towards improvements.
The directive has significantly disrupted family plans, with parents struggling to find alternative arrangements at short notice. Many face increasing logistical and financial hurdles as schools are set to reopen in just a few days. One parent voiced their frustration, stating, “We’re running out of time. How am I supposed to find a new school for my child this late?”
Private school administrators have also raised concerns about the high costs required for safety upgrades. They worry that smaller schools might be forced to close due to financial strain, adding further instability to the already challenging scenario.
The ministry’s crackdown was spurred by a tragic incident earlier this year at Hillside Endarasha Academy, where a fire claimed the lives of 21 children aged 9 to 13. This tragedy brought nationwide attention to the unsafe conditions in boarding facilities and led to stringent inspections.
Inspectors reported recurring issues, such as:
- Inadequate fire safety measures
- Poor sanitary conditions in dormitories
- Unsafe construction practices
Public pressure prompted the government to act decisively, as officials aim to prevent similar incidents in the future despite the challenges of implementation.
The Ministry of Education has maintained that learner safety is non-negotiable. Despite criticism regarding the timing and its financial implications for schools and families, officials have reiterated that safeguarding children’s well-being takes precedence over other considerations.
A senior ministry official emphasized, “The well-being of our children will always come first,” standing firm against the wave of discontent from stakeholders.
With the reopening of schools imminent, affected families face an uphill battle to secure new placements or alternative arrangements. Private schools are now racing to implement safety upgrades to comply with the Ministry’s directives and reopen their boarding facilities.
The Ministry has made it clear: no school will resume boarding operations until all safety standards are met. While the immediate impact of these regulations has been disruptive, many are hopeful that this overhaul will lead to lasting improvements in school safety nationwide.
For now, families and schools are left to navigate these challenges, with the long-term impact of these reforms yet to unfold. Only time will tell if this initiative successfully enhances safety without placing undue burdens on Kenya’s education system.
Here’s the full list of the affected institutions.
LIST OF PRIMARY SCHOOLS PER COUNTY THAT ARE NOT APPROVED TO OFFER BOARDING
|REGION
|S/N
|COUNTY
|NAME OF SCHOOL
|CENTRAL
|1
|KIAMBU
|COR MARIAE SCHOOL
|CENTRAL
|2
|KIAMBU
|KARUGURU TECHNICAL ACADEMY
|CENTRAL
|3
|KIAMBU
|VIOLA QUALITY SCHOOL
|CENTRAL
|4
|KIAMBU
|DEPAUL AUSTIN SCHOOL
|CENTRAL
|5
|KIAMBU
|WAPA ACADEMY
|CENTRAL
|6
|KIAMBU
|KABETE NAZARENE
|CENTRAL
|7
|KIAMBU
|ST. JOHN
|CENTRAL
|8
|KIAMBU
|KIJABE INTEGRITY
|CENTRAL
|9
|KIAMBU
|MITERO SILVER SPRING ACADEMY
|CENTRAL
|10
|KIAMBU
|TUMAINI LA WATOTO SCHOOL
|CENTRAL
|11
|KIÀMBU
|PACLEMA SCHOOL
|CENTRAL
|12
|KIAMBU
|DAYSPRING ACADEMY
|CENTRAL
|13
|KIAMBU
|VARSITY AIM ACADEMY
|CENTRAL
|14
|KIRINYAGA
|FREDS GRAMMAR
|CENTRAL
|15
|KIRINYAGA
|SHIRIKISHO ACADEMY
|CENTRAL
|16
|MURANG’A
|BRIGHT STAR ACADEMY
|CENTRAL
|17
|MURANG’A
|ELICE JUNIOR
|CENTRAL
|18
|MURANG’A
|SOLACE CITE ACADEMY
|CENTRAL
|19
|MURANG’A
|MATHAREINI
|CENTRAL
|20
|MURANG’A
|ST. JOHNS MAKUYU
|CENTRAL
|21
|NYANDARUA
|MAWINGO PRIMARY
|CENTRAL
|22
|NYANDARUA
|SATIMA ACADEMY
|CENTRAL
|23
|NYANDARUA
|APOSTOROS BERNABAS ACADEMY
|COAST
|24
|KWALE
|POPE FRANCIS ACADEMY
|COAST
|25
|KWALE
|MORGENROTH SCHOOL
|COAST
|26
|KWALE
|NEW SISERA ACADEMY
|COAST
|27
|KWALE
|MSINGI BORA ACADEMY
|COAST
|28
|KWALE
|KRISTINA ACADEMY
|COAST
|29
|KWALE
|BANG’A PRIMARY
|COAST
|30
|KWALE
|ST. LUKES INTEGRATED
|COAST
|31
|KILIFI
|OCEAN OF WONDERS ACADEMY
|COAST
|32
|MOMBASA
|PCEA MAKUPA
|COAST
|33
|MOMBASA
|Al-FRIDAUS EDUCATION CENTRE
|COAST
|34
|MOMBASA
|BRILLIANT PERKS SCHOOL
|COAST
|35
|TAITA TAVETA
|COUNTY HILL JUNIOR SCHOOL
|COAST
|36
|TAITA TAVETA
|ST. AGNES PRIMARY SCHOOL
|COAST
|37
|TANA RIVER
|ASSA PRIMARY
|COAST
|38
|TANA RIVER
|RUKO PRIMARY
|COAST
|39
|TANA RIVER
|BOKA PRIMARY
|COAST
|40
|TANA RIVER
|WAI-DENA PRIMARY
|COAST
|41
|TANA RIVER
|MAZIWA PRIMARY
|EASTERN
|42
|KITUI
|VICTORY JUNIOR ACADEMY
|EASTERN
|43
|KITUI
|ISAANGWA PRIMARY SCHOOL
|EASTERN
|44
|KITUI
|MULANGA PRY
|EASTERN
|45
|KITUI
|KATULANI PRIMARY
|EASTERN
|46
|KITUI
|BASE PREPARATORY SCHOOL
|EASTERN
|47
|KITUI
|MIKUYUNI PRIMARY JUNIOR SCHOOL
|EASTERN
|48
|KITUI
|NDOTO NJEMA ACADEMY
|EASTERN
|49
|KITUI
|NGUUTANI JUNIOR ACADEMY
|EASTERN
|50
|KITUI
|SYOMITHUMO PRIMARY JUNIOUR SCHOOL
|EASTERN
|51
|KITUI
|ISAA PRIMARY AND JUNIOR SCHOOL
|EASTERN
|52
|KITUI
|THOME PRIMARY AND JUNIOR SCHOOL
|EASTERN
|53
|KITUI
|MUTHA SCHOOL FOR THE DEAF
|EASTERN
|54
|KITUI
|MUTOMO SPECIAL FOR THE DEAF
|EASTERN
|55
|KITUI
|IKANGA PRIMARY AND JUNIOR SCHOOL
|EASTERN
|56
|KITUI
|KYATUNE PRIMARY AND JUNIOR SCHOOL
|EASTERN
|57
|KITUI
|KYATUNE SPECIAL
|EASTERN
|58
|KITUI
|KANDAE PRIMARY AND JUNIOR SCHOOL
|EASTERN
|59
|KITUI
|KATUNDU PRIMARY AND JUNIOR SCHOOL
|EASTERN
|60
|KITUI
|BRUKRIN DAY AND BOARDING
|EASTERN
|61
|KITUI
|ST. PAUL IKANGA
|EASTERN
|62
|KITUI
|EMMANUEL PRIMARY SCHOOL
|EASTERN
|63
|KITUI
|ALL SAINT ENDAU ACADEMY
|EASTERN
|64
|KITUI
|KANYANGI PRIMARY AND JUNIOR SCHOOL
|EASTERN
|65
|KITUI
|KYAITHANI PRIMARY / JUNIOR SCHOOL
|EASTERN
|66
|MAKUENI
|MUKATINI PRIMARY AND JUNIOR SCHOOL
|EASTERN
|67
|MAKUENI
|KYUMANI
|EASTERN
|68
|MAKUENI
|UTHINI PRIMARY AND JUNIOR SCHOOL
|EASTERN
|69
|MAKUENI
|NGAAMBA PRIMARY AND JUNIOR SCHOOL
|EASTERN
|70
|MAKUENI
|KWA NGUMU PRIMARY AND JUNIOR SCHOOL
|EASTERN
|71
|MAKUENI
|ITITU BLESSED ACADEMY
|EASTERN
|72
|MAKUENI
|NTHAANI KALAWANI PRIMARY JS
|EASTERN
|73
|MAKIJENI
|NDOLO PRIMARY
|EASTERN
|74
|MAKUENI
|UTITHI PRIMARY
|EASTERN
|75
|MAKIJENI
|MIA ATATU PRIMARY
|EASTERN
|76
|MERU
|WILLY’S ACADEMY
|EASTERN
|77
|MEW
|LINYA ACADEMY
|EASTERN
|78
|MERU
|ST. PIUS ACADEMY
|EASTERN
|79
|MERU
|WALTER OLSEIN ACADEMY
|EASTERN
|80
|MERU
|MCK KIENGU ACADEMY
|EASTERN
|81
|MERU
|ST MARK THATHIMWENE
|EASTERN
|82
|MERU
|EAPC IMANI BOARDING
|EASTERN
|83
|MERU
|ST DOMINIC
|EASTERN
|84
|MERU
|MWICHIUNE LEARNERS ACADEMY
|EASTERN
|85
|MERU
|SUNSHINE ACADEMY
|EASTERN
|86
|MERU
|OUR LADY OF MERCY KARIEDIF
|EASTERN
|87
|THARAKA NITHI
|GATUNGA DAY Et BOARDING
|EASTERN
|88
|THARAKA NITHI
|KIORIMBA BOARDING
|EASTERN
|89
|THARAKA NITHI
|KABARIANGE PRI RY
|EASTERN
|90
|THARAKA NITHI
|KARII KAMBURI
|EASTERN
|91
|THARAKA NITHI
|KABUABUA
|EASTERN
|92
|THARAKA NITHI
|MCK KAMAGUNA
|EASTERN
|93
|THARAKA NITHI
|MARIMANTI WINNERS
|EASTERN
|94
|THARAKA NITHI
|KASARANI NEHEMA ACADEMY
|EASTERN
|95
|THARAKA NITHI
|BRIDGE OF MERCY NEHEMA
|EASTERN
|96
|THARAKA NITHI
|TURIMA JUNIOR ACADEMY
|EASTERN
|97
|THARAKA NITHI
|CHUKA CATHOLIC
|EASTERN
|98
|THARAKA NITHI
|LITTLE FLOWER
|EASTERN
|99
|THARAKA NITHI
|TUNYAI NEWSTAR
|EASTERN
|100
|THARAKA NITHI
|TTC LITTLE ANGELS
|EASTERN
|101
|THARAKA NITHI
|CONSOLATA PRIMARY
|EASTERN
|102
|THARAKA NITHI
|THE KITHINO LEARNING CENTRE
|EASTERN
|103
|THARAKA NITHI
|IRIA RIA MBOGO
|EASTERN
|104
|THARAKA NITHI
|IRUNDUNI HIGHERLIFE
|EASTERN
|105
|THARAKA NITHI
|MAKUBA MISSION.
|EASTERN
|106
|EMBIJ
|ST. JOSEPH OF TARBES
|EASTERN
|107
|EMBU
|PRUDENCE KNOWLEDGE ACADEMY
|EASTERN
|108
|EMBU
|LUKAS VISION ACADEMY UGWERI
|EASTERN
|109
|EMBIJ
|GOLDMINE ACADEMY
|EASTERN
|110
|EMBU
|EAPC OMEGA ACADEMY
|EASTERN
|111
|EMBU
|MFARIJI ACADEMY
|EASTERN
|112
|EMBU
|MBURUTANI PRY AND JS
|EASTERN
|113
|MACHAKOS
|SILOAM ACADEMY
|EASTERN
|114
|MACHAKOS
|KITHIMANI I-IGM PRIMARY
|EASTERN
|115
|MACHAKOS
|KIKUYUNI PRIMARY
|EASTERN
|116
|MACHAKOS
|AIC KASOONI PRIMARY
|EASTERN
|117
|MACHAKOS
|IKOMBE BRIGHT STAR ACADEMY
|EASTERN
|118
|MACHAKOS
|ST. PAUL SHALOM ACADEMY
|EASTERN
|119
|MACHAKOS
|YATTA SMALL ANGELS ACADEMY
|EASTERN
|120
|MACHAKOS
|KANGUNDO DEB PRIMARY SCHOOL
|EASTERN
|121
|MACHAKOS
|KIKAI-U PRIMARY SCHOOL
|EASTERN
|122
|MACHAKOS
|MATHEINI AIC
|EASTERN
|123
|MACHAKOS
|SYANTHI BIDII
|EASTERN
|124
|MACHAKOS
|DEB KMC PRIMARY
|EASTERN
|125
|MACHAKOS
|ANTHENA
|EASTERN
|126
|MACHAKOS
|ST. ANNES JOSTA ACADEMY
|EASTERN
|127
|MACHAKOS
|ABC MANZA
|EASTERN
|128
|MACHAKOS
|SHEKINAH ACADEMY
|EASTERN
|129
|ISIOLO
|BRAINSTAR ACADEMY
|EASTERN
|130
|ISIOLO
|UPPER HILL ACADEMY
|NAIROBI
|131
|NAIROBI
|VISA OSWHAL SCHOOL
|NAIROBI
|132
|NAIROBI
|THIKA ROAD PRIMARY
|NAIROBI
|133
|NAIROBI
|RUDAN JUNIOR SCHOOL
|NAIROBI
|134
|NAIROBI
|JONATHAN GLOAG ACADEMY
|NAIROBI
|135
|NAIROBI
|ST. ANNE PRE & PRIMARY CATHOLIC
|NAIROBI
|136
|NAIROBI
|ACK GOOD SAMARITAN
|NAIROBI
|137
|NAIROBI
|ST. HANNAHS PRIMARY & JUNIOR SCHOOL
|NAIROBI
|138
|NAIROBI
|ST. ELIZABETH ACADEMY
|NAIROBI
|139
|NAIROBI
|LIFESPRING CHRISTIAN ACADEMY
|NAIROBI
|140
|NAIROBI
|DON BOSCO PRIMARY SCHOOL
|NAIROBI
|141
|NAIROBI
|MELISAH ACADEMY
|NAIROBI
|142
|NAIROBI
|NEW JUNIOR CAMPUS ACADEMY
|NAIROBI
|143
|NAIROBI
|EPREN ACADEMY
|NAIROBI
|144
|NAIROBI
|JOY GARDEN ACADEMY
|NAIROBI
|145
|NAIROBI
|ROPHINE FIELD JUNIOR SCHOOL LIMITED
|NAIROBI
|146
|NAIROBI
|KINGS ACADEMY
|NAIROBI
|147
|NAIROBI
|ROCKFIELDS JUNIOR SCHOOL
|NAIROBI
|148
|NAIROBI
|ST. BENEDICT’S PRIMARY
|NAIROBI
|149
|NAIROBI
|HAPPY LAND ACADEMY
|NAIROBI
|150
|NAIROBI
|MARY IMMACULATE EDUCATION COMPLEX
|NAIROBI
|151
|NAIROBI
|WANJA AND KIM COMPREHENSIVE SCHOOL
|NAIROBI
|152
|NAIROBI
|ST. MATHEWS LEARNING CENTER
|NAIROBI
|153
|NAIROBI
|JASPA
|NAIROBI
|154
|NAIROBI
|NYAWAI ACADEMY
|NAIROBI
|155
|NAIROBI
|AKIMA SPRINGS JUNIOR SCHOOLS
|NAIROBI
|156
|NAIROBI
|LITTLE WONDER SCHOOL
|NAIROBI
|157
|NAIROBI
|GREEN RIVER LEARNING CENTRE
|NAIROBI
|158
|NAIROBI
|ST. MARY RUARAKA SCHOOL
|NAIROBI
|159
|NAIROBI
|MOUNTAIN VIEW SCHOOL
|NAIROBI
|160
|NAIROBI
|MIREMA SCHOOL
|NAIROBI
|161
|NAIROBI
|KASARANI GROUP OF SCHOOLS
|NAIROBI
|162
|NAIROBI
|SOLIDARITY (MIXED) DAY BOARDING
|NAIROBI
|163
|NAIROBI
|GREENVIEW SCHOOLS KAMULU
|NAIROBI
|164
|NAIROBI
|BROOKSHINE SCHOOLS
|NAIROBI
|165
|NAIROBI
|GRACELAND CHRISTIAN SCHOOL
|NAIROBI
|166
|NAIROBI
|DADA’S COMMUNITY CENTRE
|NAIROBI
|167
|NAIROBI
|LE PIC SCHOOL
|NAIROBI
|168
|NAIROBI
|RIRUTA CENTRAL SCHOOL
|NAIROBI
|169
|NAIROBI
|NATIONAL HIDDEN TALENTS ACADEMY
|NAIROBI
|170
|NAIROBI
|CHARO ACADEMY
|NAIROBI
|171
|NAIROBI
|PATMOS ACADEMY
|NAIROBI
|172
|NAIROBI
|LAKE VIEW VINROSE ACADEMY
|NAIROBI
|173
|NAIROBI
|MCDC SCHOOL
|NAIROBI
|174
|NAIROBI
|ST. ANNE’S PREPARATORY SCHOOL
|NAIROBI
|175
|NAIROBI
|STERLUM ELITE SCHOOL
|NAIROBI
|176
|NAIROBI
|JOSPER JUNIOR ACADEMY
|NAIROBI
|177
|NAIROBI
|GRAND MARK SCHOOL
|NAIROBI
|178
|NAIROBI
|BLUE HILLS ACADEMY
|NAIROBI
|179
|NAIROBI
|JAGIET ANNEX ACADEMY
|NAIROBI
|180
|NAIROBI
|CATHSAM SCOOL
|NORTH EASTERN
|181
|GARISSA
|LIBOI PRIMARY/ JS
|NORTH EASTERN
|182
|GARISSA
|KULAN PRIMARY/ JS
|NORTH EASTERN
|183
|GARISSA
|DAMAJALE PRIMARY/ JS
|NORTH EASTERN
|184
|GARISSA
|FAFI PRIMARY/ JS
|NORTH EASTERN
|185
|GARISSA
|AMUMA PRIMARY/ JS
|NORTH EASTERN
|186
|GARISSA
|HULUGHO PRIMARY/ JS
|NORTH EASTERN
|187
|GARISSA
|SANGAILU PRIMARY/ JS
|NORTH EASTERN
|188
|GARISSA
|BODHAI PRIMARY/ JS
|NORTH EASTERN
|189
|GARISSA
|HANDARO PRIMARY/ JS
|NORTH EASTERN
|190
|GARISSA
|KOTILE PRIMARY/ JS
|NORTH EASTERN
|191
|GARISSA
|GAL-MAGALA PRIMARY/ JS
|NYANZA
|192
|MIGORI
|HURUMA DOLA ACADEMY
|NYANZA
|193
|MIGORI
|MATARE BOARDING AND DAY ECDE
|NYANZA
|194
|MIGORI
|MARINDI GRACE ACADEMY
|NYANZA
|195
|MIGORI
|SONY SUGAR PRIMARY
|NYANZA
|196
|MIGORI
|ST. BENEDICT SONY ACADEMY (BOYS BOARDING WING)
|NYANZA
|197
|KISII
|RIVERBANK ACADEMY
|NYANZA
|198
|KISII
|ST. ANN METABURU
|NYANZA
|199
|KISII
|ST. MARY’S TABAKA GIRLS
|NYANZA
|200
|KISII
|TABAKA ACADEMY
|NYANZA
|201
|KISII
|ORENCHO ACADEMY
|NYANZA
|202
|KISII
|KIABOERA ACADEMY
|NYANZA
|203
|KISII
|ST. DAVID OMBOGO
|NYANZA
|204
|KISII
|ST. PETERS KISII
|NYANZA
|205
|KISII
|NYAMBUNWA
|NYANZA
|206
|KISII
|ST. REUBEN YOUNG
|NYANZA
|207
|KISII
|LANCES FOR THE DEAF
|NYANZA
|208
|KISII
|PRECIOUS HOPE SCHOOL
|NYANZA
|209
|KISII
|MWATA SCHOOL FOR THE DEAF
|NYANZA
|210
|KISII
|ST. MARTHA AND ELIZABETH MOGWEKO
|NYANZA
|211
|KISII
|PRECIOUS TALENT
|NYANZA
|212
|KISII
|TRACER ACADEMY
|NYANZA
|213
|KISII
|ST. ANGELA’S ACADEMY
|NYANZA
|214
|KISUMU
|OBALA PRIMARY
|NYANZA
|215
|KISUMU
|KISUMU ELITE
|NYANZA
|216
|KISUMU
|NGENY H . I .
|NYANZA
|217
|KISUMU
|ST. GABRIEL SOPHER ACADEMY
|NYANZA
|218
|KISUMU
|KIMBERLY
|NYANZA
|219
|KISUMU
|MANDELA SHINERS
|NYANZA
|220
|KISUMU
|ST. ANTHONY INCLUSIVE ACADEMY
|WESTERN
|221
|KAKAMEGA
|TOMLIZA EDUCATIONAL CENTRE
|WESTERN
|222
|KAKAMEGA
|FIELDS OF LIFE EDUCATION CENTRE
|WESTERN
|223
|KAKAMEGA
|MUMIAS COMPLEX PRIMARY SCHOOL
|WESTERN
|224
|KAKAMEGA
|JUNIOR ACADEMY PRIMARY SCHOOL MANYULIA
|WESTERN
|225
|BUSIA
|NAMBALE SHINERS HIGH SCHOOL
|WESTERN
|226
|BUSIA
|PRISTINE SCHOOL LIMITED
|WESTERN
|227
|BUSIA
|ACK CHANGARA SCHOOL
|WESTERN
|228
|BUSIA
|KAJEI PRIMARY SCHOOL
|WESTERN
|229
|BUSIA
|RESONATE ACADEMY
|WESTERN
|230
|BUNGOMA
|KIBABII BOYS BOARDING PRIMARY SCHOOL
|WESTERN
|231
|BUNGOMA
|SHINE MAKIJNGA ACADEMY
|WESTERN
|232
|BUNGOMA
|VISION GATE COMPREHENSIVE SCHOOL
|WESTERN
|233
|BUNGOMA
|AMEENA ACADEMY
|WESTERN
|234
|BUNGOMA
|JUDYCATES PREMIER SCHOOL
|WESTERN
|235
|BUNGOMÀ
|UTUBORA ACADEMY
|WESTERN
|236
|BUNGOMA
|CHWELE ACADEMY
|WESTERN
|237
|BUNGOMA
|KIMALEWA ERSE PRIMARY
|RIFT VALLEY
|238
|NAKIJRIJ
|VISIONS KIAMBOGO
|RIFT VALLEY
|239
|PCA UMOJA
|RIFT VALLEY
|240
|NAKIJRU
|SPRINGS JUNIOR
|RIFT VALLEY
|241
|NAKURIJ
|ST. SAMUEL FAITH ACADEMY
|RIFT VALLEY
|242
|NAKIJRU
|EXCEL ACADEMY
|RIFT VALLEY
|243
|NAKIJRU
|KING’S ACADEMY
|RIFT VALLEY
|244
|NAKURU
|ST. FRANCIS OF ASSISI GIRLS SECONDARY
|RIFT VALLEY
|245
|NAROK
|ST. CECILIA CATHOLIC
|RIFT VALLEY
|246
|NAROK
|DANECS ACADEMY
|RIFT VALLEY
|247
|NAROK
|SHINERS ACADEMY
|RIFT VALLEY
|248
|NAROK
|ALDO REBBY ACADEMY
|RIFT VALLEY
|249
|NAROK
|MARA TLENT ACADEMY
|RIFT VALLEY
|250
|NAROK
|MOGOR SUNSHINE
|RIFT VALLEY
|251
|NAROK
|ST. JOSEPH SOI
|RIFT VALLEY
|252
|NAROK
|TUMDLA EDUCATION CENTRE
|RIFT VALLEY
|253
|NAROK
|MURKAN BRILLIANT
|RIFT VALLEY
|254
|NAROK
|PARTAKILAT PRIMARY
|RIFT VALLEY
|255
|NAROK
|MURKAN EUNISA
|RIFT VALLEY
|256
|E/ MARAKWET
|ST. PETER’S CHEBOKWA
|RIFT VALLEY
|257
|E/ MARAKWET
|THE JOSHWOOD
|RIFT VALLEY
|258
|E/ MARAKWET
|ST. PLACIDO CATHOLIC ACADEMY
|RIFT VALLEY
|259
|E/ MARAKWET
|BRIGHTSTAR EDUCATION CENTRE
|RIFT VALLEY
|260
|E/ MARAKWET
|TUNYO PRIMARY
|RIFT VALLEY
|261
|E/ MARAKWET
|SENIOR CHIEF CHEMWELO
|RIFT VALLEY
|262
|E/ MARAKWET
|LUKUGET
|RIFT VALLEY
|263
|KERICHO
|KAPSOIT JUNIOR SCHOOL
|RIFT VALLEY
|264
|KERICHO
|ELAND SCHOOL AND KINDERGARDEN
|RIFT VALLEY
|265
|KERICHO
|PROGRESSIVE CHEP CHEP
|RIFT VALLEY
|266
|KERICHO
|BONDENI ELITE
|RIFT VALLEY
|267
|KERICHO
|UPPER HILL ACADEMY
|RIFT VALLEY
|268
|KERICHO
|CHEMITAN
|RIFT VALLEY
|269
|KERICHO
|HIGHRISE ACADEMY
|RIFT VALLEY
|270
|KERICHO
|SALLYANN
|RIFT VALLEY
|271
|KERICHO
|KALYA ACADEMY
|RIFT VALLEY
|272
|KERICHO
|SAMBON ACADEMY
|RIFT VALLEY
|273
|KERICHO
|ISAYANA ELITE
|RIFT VALLEY
|274
|KERICHO
|MOSELI ACADEMY
|RIFT VALLEY
|275
|KERICHO
|SHAMMAH BASE ACADEMY
|RIFT VALLEY
|276
|KERICHO
|BETHEL HILL ACADEMY
|RIFT VALLEY
|277
|KERICHO
|BARSIELE SUNRISE
|RIFT VALLEY
|278
|KERICHO
|ZION ELITES
|RIFT VALLEY
|279
|KERICHO
|HARMONY GRAMMAR
|RIFT VALLEY
|280
|KERICHO
|BURGEI ACADEMY
|RIFT VALLEY
|281
|KERICHO
|CHEPTUIYET HILL VIEW ACADEMY
|RIFT VALLEY
|282
|KERICHO
|LITTLE LAMBS ACADEMY
|RIFT VALLEY
|283
|KERICHO
|SIGOWET JUNIOR ACADEMY
|RIFT VALLEY
|284
|KERICHO
|CRYSTAL HILL ACADEMY
|RIFT VALLEY
|285
|KERICHO
|T’JLWET CHRISTIAN ACADEMY
|RIFT VALLEY
|286
|KERICHO
|AGC SOSIOT ACDADEMY
|RIFT VALLEY
|287
|KERICHO
|TEA VALE ACADEMY
|RIFT VALLEY
|288
|KERICHO
|JOY ELITE ACADEMY
|RIFT VALLEY
|289
|KERICHO
|A.I.C KIPTEWIT BETHEL ACADEMY
|RIFT VALLEY
|290
|NANDI
|BUSARA ADVENTIST ACADEMY
|RIFT VALLEY
|291
|NANDI
|HOLY TRINITY KIMNYIGEI
|RIFT VALLEY
|292
|NANDI
|TUIYOBEI KIMNYIGEI PRIMARY
|RIFT VALLEY
|293
|NANDI
|TOBOLWA PRIMARY
|RIFT VALLEY
|294
|NANDI
|BLOOMING HILL
|RIFT VALLEY
|295
|NANDI
|GREEMFIELDS
|RIFT VALLEY
|296
|NANDI
|HOLY CROSS
|RIFT VALLEY
|297
|NANDI
|KOIMET HILL TOP
|RIFT VALLEY
|298
|NANDI
|ST. LAWRENCE KAPNGORIUM
|RIFT VALLEY
|299
|NANDI
|BRIGHT SMILE
|RIFT VALLEY
|300
|NANDI
|MAHAKIN ACADEMY
|RIFT VALLEY
|301
|NANDI
|NDALAT GAA ACADEMY
|RIFT VALLEY
|302
|NANDI
|CLEDYANNE ACADEMY
|RIFT VALLEY
|303
|NANDI
|JOYLAND TERESA
|RIFT VALLEY
|304
|NANDI
|ST. BARNABAS KABUNYERIA
|RIFT VALLEY
|305
|NANDI
|KIPCHUMBA ARUSEI
|RIFT VALLEY
|306
|IJASIIN GISHU
|EAGLE NEST ACADEMY
|RIFT VALLEY
|307
|UASIIN GISHU
|MENGECH SCHOOL KERUGO
|RIFT VALLEY
|308
|UASIIN GISHU
|ST. JOAN GREENWOOD ACADEMY
|RIFT VALLEY
|309
|UASIIN GISHU
|PCEA SOY TOWNSHIP ACADEMY
|RIFT VALLEY
|310
|UASIIN GISHU
|SDA SEGERO ADVENTIST ACADEMY
|RIFT VALLEY
|311
|UASIIN GISHU
|TORONTO SCHOOL, ZIWA
|RIFT VALLEY
|312
|IJASIIN GISHU
|SUNRISE ACADEMY
|RIFT VALLEY
|313
|UASIIN GISHU
|BROOKS SCHOOL
|RIFT VALLEY
|314
|UASIIN GISHU
|MT DAYSTAR RENDEZVOUS ACADEMY.
|RIFT VALLEY
|315
|UASIIN GISHU
|ZION ACADEMY
|RIFT VALLEY
|316
|UASIIN GISHU
|THE NOBLE SCHOOL
|RIFT VALLEY
|317
|UASIIN GISHU
|SOCRATIC SCHOOL
|RIFT VALLEY
|318
|UASIIN GISHU
|HIGHLANDS PLATEAU ACADEMY
|RIFT VALLEY
|319
|UASIIN GISHU
|SUNRISE OUTREACH ACADEMY
|RIFT VALLEY
|320
|UASIIN GISHU
|THE EAGLES ACADEMY
|RIFT VALLEY
|321
|IJASIIN GISHU
|EBENEZAR LIGHT SCHOOL MOSOP
|RIFT VALLEY
|322
|IJASIIN GISHU
|ACK KIPKORIO
|RIFT VALLEY
|323
|UASIIN GISHU
|EBENEZER LIGHT MOSOP
|RIFT VALLEY
|324
|UASIIN GISHU
|DAIMA ACADEMY
|RIFT VALLEY
|325
|IJASIIN GISHU
|GOLDEN SPRINGS ACADEMY
|RIFT VALLEY
|326
|BOMET
|LABOTIET CHRISTIAN SCHOOL
|RIFT VALLEY
|327
|BOMET
|ROFA GRAMMER SCHOOL
|RIFT VALLEY
|328
|BOMET
|CHEBUNYO CHRISTIAN SCHOOL
|RIFT VALLEY
|329
|BOMET
|MSARIFA ACADEMY
|RIFT VALLEY
|330
|BOMET
|KIM ELITE ACADEMY
|RIFT VALLEY
|331
|BOMET
|ACADEMY
|RIFT VALLEY
|332
|BOMET
|KAPWEN PREPARATORY
|RIFT VALLEY
|333
|BOMET
|CHABUNYO KINGS
|RIFT VALLEY
|334
|BARINGO
|THE ROCK ACADEMY
|RIFT VALLEY
|335
|TRANS-ZOIA
|A.C.K EMMANUEL KAPCHELUCH PRIMARY
|RIFT VALLEY
|336
|TRANS-ZOIA
|THREE ANGELS ADVENTIST PRIMARY
|RIFT VALLEY
|337
|TRANS-ZOIA
|ST. JOHN’S EDUCATION CENTRE
|RIFT VALLEY
|338
|TRANS-ZOIA
|PURPOSE DRIVEN ADVENTIST PRIMARY
|RIFT VALLEY
|339
|TRANS-ZOIA
|MUNAWAR MUSLIM ACADEMY – KITALE
|RIFT VALLEY
|340
|TRANS-ZOIA
|EL-CREST PROGRESSIVE SCHOOL
|RIFT VALLEY
|341
|TRANS-ZOIA
|ELGIBOR SABOTI ACADEMY
|RIFT VALLEY
|342
|SAMBURIJ
|KIRIMON PRIMARY AND J.S.S
|RIFT VALLEY
|343
|LAIKIPIA
|NANYUKI ELIMU
|RIFT VALLEY
|344
|LAIKIPIA
|SIRIMA DAY/BOARDING
|RIFT VALLEY
|345
|LAIKIPIA
|ADANED SHINNING STARS
|RIFT VALLEY
|346
|KAJIADO
|ENCHORO E. SENTEU
|RIFT VALLEY
|347
|KAJIADO
|ILOSHON COMPREHENSIVE SCHOOL
|RIFT VALLEY
|348
|KAJIADO
|KAJIADO ADVENTIST