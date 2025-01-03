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FULL LIST: All 348 Primary Schools Banned from Offering Boarding.. Per County

January 3, 2025
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The Ministry of Education has recently ordered the closure of boarding facilities in 348 primary schools, raising significant concerns among parents, teachers, and students as a new school term approaches.

This action follows inspections that exposed severe safety and compliance shortcomings, leaving families and schools in a state of uncertainty.

Findings of the Inspections

During the inspections conducted between September and October 2024, critical issues were uncovered, including:

  • Dormitory safety lapses
  • Inadequate sanitation facilities
  • Insufficient fire preparedness

One of the affected schools, Tabaka Academy in Kisii County, has exemplified the challenges faced by institutions attempting to align with the updated safety regulations. According to Mogendi Tamaro, the academy’s director, while some schools have made progress, others are still struggling to meet compliance standards. He expressed disappointment over the lack of leniency as schools work towards improvements.

The directive has significantly disrupted family plans, with parents struggling to find alternative arrangements at short notice. Many face increasing logistical and financial hurdles as schools are set to reopen in just a few days. One parent voiced their frustration, stating, “We’re running out of time. How am I supposed to find a new school for my child this late?”

Private school administrators have also raised concerns about the high costs required for safety upgrades. They worry that smaller schools might be forced to close due to financial strain, adding further instability to the already challenging scenario.

The ministry’s crackdown was spurred by a tragic incident earlier this year at Hillside Endarasha Academy, where a fire claimed the lives of 21 children aged 9 to 13. This tragedy brought nationwide attention to the unsafe conditions in boarding facilities and led to stringent inspections.

Inspectors reported recurring issues, such as:

  1. Inadequate fire safety measures
  2. Poor sanitary conditions in dormitories
  3. Unsafe construction practices

Public pressure prompted the government to act decisively, as officials aim to prevent similar incidents in the future despite the challenges of implementation.

The Ministry of Education has maintained that learner safety is non-negotiable. Despite criticism regarding the timing and its financial implications for schools and families, officials have reiterated that safeguarding children’s well-being takes precedence over other considerations.

A senior ministry official emphasized, “The well-being of our children will always come first,” standing firm against the wave of discontent from stakeholders.

With the reopening of schools imminent, affected families face an uphill battle to secure new placements or alternative arrangements. Private schools are now racing to implement safety upgrades to comply with the Ministry’s directives and reopen their boarding facilities.

The Ministry has made it clear: no school will resume boarding operations until all safety standards are met. While the immediate impact of these regulations has been disruptive, many are hopeful that this overhaul will lead to lasting improvements in school safety nationwide.

For now, families and schools are left to navigate these challenges, with the long-term impact of these reforms yet to unfold. Only time will tell if this initiative successfully enhances safety without placing undue burdens on Kenya’s education system.

Here’s the full list of the affected institutions.

LIST OF PRIMARY SCHOOLS PER COUNTY THAT ARE NOT APPROVED TO OFFER BOARDING

REGION S/N COUNTY NAME OF SCHOOL
CENTRAL 1 KIAMBU COR MARIAE SCHOOL
CENTRAL 2 KIAMBU KARUGURU TECHNICAL ACADEMY
CENTRAL 3 KIAMBU VIOLA QUALITY SCHOOL
CENTRAL 4 KIAMBU DEPAUL AUSTIN SCHOOL
CENTRAL 5 KIAMBU WAPA ACADEMY
CENTRAL 6 KIAMBU KABETE NAZARENE
CENTRAL 7 KIAMBU ST. JOHN
CENTRAL 8 KIAMBU KIJABE INTEGRITY
CENTRAL 9 KIAMBU MITERO SILVER SPRING ACADEMY
CENTRAL 10 KIAMBU TUMAINI LA WATOTO SCHOOL
CENTRAL 11 KIÀMBU PACLEMA SCHOOL
CENTRAL 12 KIAMBU DAYSPRING ACADEMY
CENTRAL 13 KIAMBU VARSITY AIM ACADEMY
CENTRAL 14 KIRINYAGA FREDS GRAMMAR
CENTRAL 15 KIRINYAGA SHIRIKISHO ACADEMY
CENTRAL 16 MURANG’A BRIGHT STAR ACADEMY
CENTRAL 17 MURANG’A ELICE JUNIOR
CENTRAL 18 MURANG’A SOLACE CITE ACADEMY
CENTRAL 19 MURANG’A MATHAREINI
CENTRAL 20 MURANG’A ST. JOHNS MAKUYU
CENTRAL 21 NYANDARUA MAWINGO PRIMARY
CENTRAL 22 NYANDARUA SATIMA ACADEMY
CENTRAL 23 NYANDARUA APOSTOROS BERNABAS ACADEMY
COAST 24 KWALE POPE FRANCIS ACADEMY
COAST 25 KWALE MORGENROTH SCHOOL
COAST 26 KWALE NEW SISERA ACADEMY
COAST 27 KWALE MSINGI BORA ACADEMY
COAST 28 KWALE KRISTINA ACADEMY
COAST 29 KWALE BANG’A PRIMARY
COAST 30 KWALE ST. LUKES INTEGRATED
COAST 31 KILIFI OCEAN OF WONDERS ACADEMY
COAST 32 MOMBASA PCEA MAKUPA
COAST 33 MOMBASA Al-FRIDAUS EDUCATION CENTRE
COAST 34 MOMBASA BRILLIANT PERKS SCHOOL
COAST 35 TAITA TAVETA COUNTY HILL JUNIOR SCHOOL
COAST 36 TAITA TAVETA ST. AGNES PRIMARY SCHOOL
COAST 37 TANA RIVER ASSA PRIMARY
COAST 38 TANA RIVER RUKO PRIMARY
COAST 39 TANA RIVER BOKA PRIMARY
COAST 40 TANA RIVER WAI-DENA PRIMARY
COAST 41 TANA RIVER MAZIWA PRIMARY
EASTERN 42 KITUI VICTORY JUNIOR ACADEMY
EASTERN 43 KITUI ISAANGWA PRIMARY SCHOOL
EASTERN 44 KITUI MULANGA PRY
EASTERN 45 KITUI KATULANI PRIMARY
EASTERN 46 KITUI BASE PREPARATORY SCHOOL
EASTERN 47 KITUI MIKUYUNI PRIMARY JUNIOR SCHOOL
EASTERN 48 KITUI NDOTO NJEMA ACADEMY
EASTERN 49 KITUI NGUUTANI JUNIOR ACADEMY
EASTERN 50 KITUI SYOMITHUMO PRIMARY JUNIOUR SCHOOL
EASTERN 51 KITUI ISAA PRIMARY AND JUNIOR SCHOOL
EASTERN 52 KITUI THOME PRIMARY AND JUNIOR SCHOOL
EASTERN 53 KITUI MUTHA SCHOOL FOR THE DEAF
EASTERN 54 KITUI MUTOMO SPECIAL FOR THE DEAF
EASTERN 55 KITUI IKANGA PRIMARY AND JUNIOR SCHOOL
EASTERN 56 KITUI KYATUNE PRIMARY AND JUNIOR SCHOOL
EASTERN 57 KITUI KYATUNE SPECIAL
EASTERN 58 KITUI KANDAE PRIMARY AND JUNIOR SCHOOL
EASTERN 59 KITUI KATUNDU PRIMARY AND JUNIOR SCHOOL
EASTERN 60 KITUI BRUKRIN DAY AND BOARDING
EASTERN 61 KITUI ST. PAUL IKANGA
EASTERN 62 KITUI EMMANUEL PRIMARY SCHOOL
EASTERN 63 KITUI ALL SAINT ENDAU ACADEMY
EASTERN 64 KITUI KANYANGI PRIMARY AND JUNIOR SCHOOL
EASTERN 65 KITUI KYAITHANI PRIMARY / JUNIOR SCHOOL
EASTERN 66 MAKUENI MUKATINI PRIMARY AND JUNIOR SCHOOL
EASTERN 67 MAKUENI KYUMANI
EASTERN 68 MAKUENI UTHINI PRIMARY AND JUNIOR SCHOOL
EASTERN 69 MAKUENI NGAAMBA PRIMARY AND JUNIOR SCHOOL
EASTERN 70 MAKUENI KWA NGUMU PRIMARY AND JUNIOR SCHOOL
EASTERN 71 MAKUENI ITITU BLESSED ACADEMY
EASTERN 72 MAKUENI NTHAANI KALAWANI PRIMARY JS
EASTERN 73 MAKIJENI NDOLO PRIMARY
EASTERN 74 MAKUENI UTITHI PRIMARY
EASTERN 75 MAKIJENI MIA ATATU PRIMARY
EASTERN 76 MERU WILLY’S ACADEMY
EASTERN 77 MEW LINYA ACADEMY
EASTERN 78 MERU ST. PIUS ACADEMY
EASTERN 79 MERU WALTER OLSEIN ACADEMY
EASTERN 80 MERU MCK KIENGU ACADEMY
EASTERN 81 MERU ST MARK THATHIMWENE
EASTERN 82 MERU EAPC IMANI BOARDING
EASTERN 83 MERU ST DOMINIC
EASTERN 84 MERU MWICHIUNE LEARNERS ACADEMY
EASTERN 85 MERU SUNSHINE ACADEMY
EASTERN 86 MERU OUR LADY OF MERCY KARIEDIF
EASTERN 87 THARAKA NITHI GATUNGA DAY Et BOARDING
EASTERN 88 THARAKA NITHI KIORIMBA BOARDING
EASTERN 89 THARAKA NITHI KABARIANGE PRI RY
EASTERN 90 THARAKA NITHI KARII KAMBURI
EASTERN 91 THARAKA NITHI KABUABUA
EASTERN 92 THARAKA NITHI MCK KAMAGUNA
EASTERN 93 THARAKA NITHI MARIMANTI WINNERS
EASTERN 94 THARAKA NITHI KASARANI NEHEMA ACADEMY
EASTERN 95 THARAKA NITHI BRIDGE OF MERCY NEHEMA
EASTERN 96 THARAKA NITHI TURIMA JUNIOR ACADEMY
EASTERN 97 THARAKA NITHI CHUKA CATHOLIC
EASTERN 98 THARAKA NITHI LITTLE FLOWER
EASTERN 99 THARAKA NITHI TUNYAI NEWSTAR
EASTERN 100 THARAKA NITHI TTC LITTLE ANGELS
EASTERN 101 THARAKA NITHI CONSOLATA PRIMARY
EASTERN 102 THARAKA NITHI THE KITHINO LEARNING CENTRE
EASTERN 103 THARAKA NITHI IRIA RIA MBOGO
EASTERN 104 THARAKA NITHI IRUNDUNI HIGHERLIFE
EASTERN 105 THARAKA NITHI MAKUBA MISSION.
EASTERN 106 EMBIJ ST. JOSEPH OF TARBES
EASTERN 107 EMBU PRUDENCE KNOWLEDGE ACADEMY
EASTERN 108 EMBU LUKAS VISION ACADEMY UGWERI
EASTERN 109 EMBIJ GOLDMINE ACADEMY
EASTERN 110 EMBU EAPC OMEGA ACADEMY
EASTERN 111 EMBU MFARIJI ACADEMY
EASTERN 112 EMBU MBURUTANI PRY AND JS
EASTERN 113 MACHAKOS SILOAM ACADEMY
EASTERN 114 MACHAKOS KITHIMANI I-IGM PRIMARY
EASTERN 115 MACHAKOS KIKUYUNI PRIMARY
EASTERN 116 MACHAKOS AIC KASOONI PRIMARY
EASTERN 117 MACHAKOS IKOMBE BRIGHT STAR ACADEMY
EASTERN 118 MACHAKOS ST. PAUL SHALOM ACADEMY
EASTERN 119 MACHAKOS YATTA SMALL ANGELS ACADEMY
EASTERN 120 MACHAKOS KANGUNDO DEB PRIMARY SCHOOL
EASTERN 121 MACHAKOS KIKAI-U PRIMARY SCHOOL
EASTERN 122 MACHAKOS MATHEINI AIC
EASTERN 123 MACHAKOS SYANTHI BIDII
EASTERN 124 MACHAKOS DEB KMC PRIMARY
EASTERN 125 MACHAKOS ANTHENA
EASTERN 126 MACHAKOS ST. ANNES JOSTA ACADEMY
EASTERN 127 MACHAKOS ABC MANZA
EASTERN 128 MACHAKOS SHEKINAH ACADEMY
EASTERN 129 ISIOLO BRAINSTAR ACADEMY
EASTERN 130 ISIOLO UPPER HILL ACADEMY
NAIROBI 131 NAIROBI VISA OSWHAL SCHOOL
NAIROBI 132 NAIROBI THIKA ROAD PRIMARY
NAIROBI 133 NAIROBI RUDAN JUNIOR SCHOOL
NAIROBI 134 NAIROBI JONATHAN GLOAG ACADEMY
NAIROBI 135 NAIROBI ST. ANNE PRE & PRIMARY CATHOLIC
NAIROBI 136 NAIROBI ACK GOOD SAMARITAN
NAIROBI 137 NAIROBI ST. HANNAHS PRIMARY & JUNIOR SCHOOL
NAIROBI 138 NAIROBI ST. ELIZABETH ACADEMY
NAIROBI 139 NAIROBI LIFESPRING CHRISTIAN ACADEMY
NAIROBI 140 NAIROBI DON BOSCO PRIMARY SCHOOL
NAIROBI 141 NAIROBI MELISAH ACADEMY
NAIROBI 142 NAIROBI NEW JUNIOR CAMPUS ACADEMY
NAIROBI 143 NAIROBI EPREN ACADEMY
NAIROBI 144 NAIROBI JOY GARDEN ACADEMY
NAIROBI 145 NAIROBI ROPHINE FIELD JUNIOR SCHOOL LIMITED
NAIROBI 146 NAIROBI KINGS ACADEMY
NAIROBI 147 NAIROBI ROCKFIELDS JUNIOR SCHOOL
NAIROBI 148 NAIROBI ST. BENEDICT’S PRIMARY
NAIROBI 149 NAIROBI HAPPY LAND ACADEMY
NAIROBI 150 NAIROBI MARY IMMACULATE EDUCATION COMPLEX
NAIROBI 151 NAIROBI WANJA AND KIM COMPREHENSIVE SCHOOL
NAIROBI 152 NAIROBI ST. MATHEWS LEARNING CENTER
NAIROBI 153 NAIROBI JASPA
NAIROBI 154 NAIROBI NYAWAI ACADEMY
NAIROBI 155 NAIROBI AKIMA SPRINGS JUNIOR SCHOOLS
NAIROBI 156 NAIROBI LITTLE WONDER SCHOOL
NAIROBI 157 NAIROBI GREEN RIVER LEARNING CENTRE
NAIROBI 158 NAIROBI ST. MARY RUARAKA SCHOOL
NAIROBI 159 NAIROBI MOUNTAIN VIEW SCHOOL
NAIROBI 160 NAIROBI MIREMA SCHOOL
NAIROBI 161 NAIROBI KASARANI GROUP OF SCHOOLS
NAIROBI 162 NAIROBI SOLIDARITY (MIXED) DAY BOARDING
NAIROBI 163 NAIROBI GREENVIEW SCHOOLS KAMULU
NAIROBI 164 NAIROBI BROOKSHINE SCHOOLS
NAIROBI 165 NAIROBI GRACELAND CHRISTIAN SCHOOL
NAIROBI 166 NAIROBI DADA’S COMMUNITY CENTRE
NAIROBI 167 NAIROBI LE PIC SCHOOL
NAIROBI 168 NAIROBI RIRUTA CENTRAL SCHOOL
NAIROBI 169 NAIROBI NATIONAL HIDDEN TALENTS ACADEMY
NAIROBI 170 NAIROBI CHARO ACADEMY
NAIROBI 171 NAIROBI PATMOS ACADEMY
NAIROBI 172 NAIROBI LAKE VIEW VINROSE ACADEMY
NAIROBI 173 NAIROBI MCDC SCHOOL
NAIROBI 174 NAIROBI ST. ANNE’S PREPARATORY SCHOOL
NAIROBI 175 NAIROBI STERLUM ELITE SCHOOL
NAIROBI 176 NAIROBI JOSPER JUNIOR ACADEMY
NAIROBI 177 NAIROBI GRAND MARK SCHOOL
NAIROBI 178 NAIROBI BLUE HILLS ACADEMY
NAIROBI 179 NAIROBI JAGIET ANNEX ACADEMY
NAIROBI 180 NAIROBI CATHSAM SCOOL
NORTH EASTERN 181 GARISSA LIBOI PRIMARY/ JS
NORTH EASTERN 182 GARISSA KULAN PRIMARY/ JS
NORTH EASTERN 183 GARISSA DAMAJALE PRIMARY/ JS
NORTH EASTERN 184 GARISSA FAFI PRIMARY/ JS
NORTH EASTERN 185 GARISSA AMUMA PRIMARY/ JS
NORTH EASTERN 186 GARISSA HULUGHO PRIMARY/ JS
NORTH EASTERN 187 GARISSA SANGAILU PRIMARY/ JS
NORTH EASTERN 188 GARISSA BODHAI PRIMARY/ JS
NORTH EASTERN 189 GARISSA HANDARO PRIMARY/ JS
NORTH EASTERN 190 GARISSA KOTILE PRIMARY/ JS
NORTH EASTERN 191 GARISSA GAL-MAGALA PRIMARY/ JS
NYANZA 192 MIGORI HURUMA DOLA ACADEMY
NYANZA 193 MIGORI MATARE BOARDING AND DAY ECDE
NYANZA 194 MIGORI MARINDI GRACE ACADEMY
NYANZA 195 MIGORI SONY SUGAR PRIMARY
NYANZA 196 MIGORI ST. BENEDICT SONY ACADEMY (BOYS BOARDING WING)
NYANZA 197 KISII RIVERBANK ACADEMY
NYANZA 198 KISII ST. ANN METABURU
NYANZA 199 KISII ST. MARY’S TABAKA GIRLS
NYANZA 200 KISII TABAKA ACADEMY
NYANZA 201 KISII ORENCHO ACADEMY
NYANZA 202 KISII KIABOERA ACADEMY
NYANZA 203 KISII ST. DAVID OMBOGO
NYANZA 204 KISII ST. PETERS KISII
NYANZA 205 KISII NYAMBUNWA
NYANZA 206 KISII ST. REUBEN YOUNG
NYANZA 207 KISII LANCES FOR THE DEAF
NYANZA 208 KISII PRECIOUS HOPE SCHOOL
NYANZA 209 KISII MWATA SCHOOL FOR THE DEAF
NYANZA 210 KISII ST. MARTHA AND ELIZABETH MOGWEKO
NYANZA 211 KISII PRECIOUS TALENT
NYANZA 212 KISII TRACER ACADEMY
NYANZA 213 KISII ST. ANGELA’S ACADEMY
NYANZA 214 KISUMU OBALA PRIMARY
NYANZA 215 KISUMU KISUMU ELITE
NYANZA 216 KISUMU NGENY H . I .
NYANZA 217 KISUMU ST. GABRIEL SOPHER ACADEMY
NYANZA 218 KISUMU KIMBERLY
NYANZA 219 KISUMU MANDELA SHINERS
NYANZA 220 KISUMU ST. ANTHONY INCLUSIVE ACADEMY
WESTERN 221 KAKAMEGA TOMLIZA EDUCATIONAL CENTRE
WESTERN 222 KAKAMEGA FIELDS OF LIFE EDUCATION CENTRE
WESTERN 223 KAKAMEGA MUMIAS COMPLEX PRIMARY SCHOOL
WESTERN 224 KAKAMEGA JUNIOR ACADEMY PRIMARY SCHOOL MANYULIA
WESTERN 225 BUSIA NAMBALE SHINERS HIGH SCHOOL
WESTERN 226 BUSIA PRISTINE SCHOOL LIMITED
WESTERN 227 BUSIA ACK CHANGARA SCHOOL
WESTERN 228 BUSIA KAJEI PRIMARY SCHOOL
WESTERN 229 BUSIA RESONATE ACADEMY
WESTERN 230 BUNGOMA KIBABII BOYS BOARDING PRIMARY SCHOOL
WESTERN 231 BUNGOMA SHINE MAKIJNGA ACADEMY
WESTERN 232 BUNGOMA VISION GATE COMPREHENSIVE SCHOOL
WESTERN 233 BUNGOMA AMEENA ACADEMY
WESTERN 234 BUNGOMA JUDYCATES PREMIER SCHOOL
WESTERN 235 BUNGOMÀ UTUBORA ACADEMY
WESTERN 236 BUNGOMA CHWELE ACADEMY
WESTERN 237 BUNGOMA KIMALEWA ERSE PRIMARY
RIFT VALLEY 238 NAKIJRIJ VISIONS KIAMBOGO
RIFT VALLEY 239 PCA UMOJA
RIFT VALLEY 240 NAKIJRU SPRINGS JUNIOR
RIFT VALLEY 241 NAKURIJ ST. SAMUEL FAITH ACADEMY
RIFT VALLEY 242 NAKIJRU EXCEL ACADEMY
RIFT VALLEY 243 NAKIJRU KING’S ACADEMY
RIFT VALLEY 244 NAKURU ST. FRANCIS OF ASSISI GIRLS SECONDARY
RIFT VALLEY 245 NAROK ST. CECILIA CATHOLIC
RIFT VALLEY 246 NAROK DANECS ACADEMY
RIFT VALLEY 247 NAROK SHINERS ACADEMY
RIFT VALLEY 248 NAROK ALDO REBBY ACADEMY
RIFT VALLEY 249 NAROK MARA TLENT ACADEMY
RIFT VALLEY 250 NAROK MOGOR SUNSHINE
RIFT VALLEY 251 NAROK ST. JOSEPH SOI
RIFT VALLEY 252 NAROK TUMDLA EDUCATION CENTRE
RIFT VALLEY 253 NAROK MURKAN BRILLIANT
RIFT VALLEY 254 NAROK PARTAKILAT PRIMARY
RIFT VALLEY 255 NAROK MURKAN EUNISA
RIFT VALLEY 256 E/ MARAKWET ST. PETER’S CHEBOKWA
RIFT VALLEY 257 E/ MARAKWET THE JOSHWOOD
RIFT VALLEY 258 E/ MARAKWET ST. PLACIDO CATHOLIC ACADEMY
RIFT VALLEY 259 E/ MARAKWET BRIGHTSTAR EDUCATION CENTRE
RIFT VALLEY 260 E/ MARAKWET TUNYO PRIMARY
RIFT VALLEY 261 E/ MARAKWET SENIOR CHIEF CHEMWELO
RIFT VALLEY 262 E/ MARAKWET LUKUGET
RIFT VALLEY 263 KERICHO KAPSOIT JUNIOR SCHOOL
RIFT VALLEY 264 KERICHO ELAND SCHOOL AND KINDERGARDEN
RIFT VALLEY 265 KERICHO PROGRESSIVE CHEP CHEP
RIFT VALLEY 266 KERICHO BONDENI ELITE
RIFT VALLEY 267 KERICHO UPPER HILL ACADEMY
RIFT VALLEY 268 KERICHO CHEMITAN
RIFT VALLEY 269 KERICHO HIGHRISE ACADEMY
RIFT VALLEY 270 KERICHO SALLYANN
RIFT VALLEY 271 KERICHO KALYA ACADEMY
RIFT VALLEY 272 KERICHO SAMBON ACADEMY
RIFT VALLEY 273 KERICHO ISAYANA ELITE
RIFT VALLEY 274 KERICHO MOSELI ACADEMY
RIFT VALLEY 275 KERICHO SHAMMAH BASE ACADEMY
RIFT VALLEY 276 KERICHO BETHEL HILL ACADEMY
RIFT VALLEY 277 KERICHO BARSIELE SUNRISE
RIFT VALLEY 278 KERICHO ZION ELITES
RIFT VALLEY 279 KERICHO HARMONY GRAMMAR
RIFT VALLEY 280 KERICHO BURGEI ACADEMY
RIFT VALLEY 281 KERICHO CHEPTUIYET HILL VIEW ACADEMY
RIFT VALLEY 282 KERICHO LITTLE LAMBS ACADEMY
RIFT VALLEY 283 KERICHO SIGOWET JUNIOR ACADEMY
RIFT VALLEY 284 KERICHO CRYSTAL HILL ACADEMY
RIFT VALLEY 285 KERICHO T’JLWET CHRISTIAN ACADEMY
RIFT VALLEY 286 KERICHO AGC SOSIOT ACDADEMY
RIFT VALLEY 287 KERICHO TEA VALE ACADEMY
RIFT VALLEY 288 KERICHO JOY ELITE ACADEMY
RIFT VALLEY 289 KERICHO A.I.C KIPTEWIT BETHEL ACADEMY
RIFT VALLEY 290 NANDI BUSARA ADVENTIST ACADEMY
RIFT VALLEY 291 NANDI HOLY TRINITY KIMNYIGEI
RIFT VALLEY 292 NANDI TUIYOBEI KIMNYIGEI PRIMARY
RIFT VALLEY 293 NANDI TOBOLWA PRIMARY
RIFT VALLEY 294 NANDI BLOOMING HILL
RIFT VALLEY 295 NANDI GREEMFIELDS
RIFT VALLEY 296 NANDI HOLY CROSS
RIFT VALLEY 297 NANDI KOIMET HILL TOP
RIFT VALLEY 298 NANDI ST. LAWRENCE KAPNGORIUM
RIFT VALLEY 299 NANDI BRIGHT SMILE
RIFT VALLEY 300 NANDI MAHAKIN ACADEMY
RIFT VALLEY 301 NANDI NDALAT GAA ACADEMY
RIFT VALLEY 302 NANDI CLEDYANNE ACADEMY
RIFT VALLEY 303 NANDI JOYLAND TERESA
RIFT VALLEY 304 NANDI ST. BARNABAS KABUNYERIA
RIFT VALLEY 305 NANDI KIPCHUMBA ARUSEI
RIFT VALLEY 306 IJASIIN GISHU EAGLE NEST ACADEMY
RIFT VALLEY 307 UASIIN GISHU MENGECH SCHOOL KERUGO
RIFT VALLEY 308 UASIIN GISHU ST. JOAN GREENWOOD ACADEMY
RIFT VALLEY 309 UASIIN GISHU PCEA SOY TOWNSHIP ACADEMY
RIFT VALLEY 310 UASIIN GISHU SDA SEGERO ADVENTIST ACADEMY
RIFT VALLEY 311 UASIIN GISHU TORONTO SCHOOL, ZIWA
RIFT VALLEY 312 IJASIIN GISHU SUNRISE ACADEMY
RIFT VALLEY 313 UASIIN GISHU BROOKS SCHOOL
RIFT VALLEY 314 UASIIN GISHU MT DAYSTAR RENDEZVOUS ACADEMY.
RIFT VALLEY 315 UASIIN GISHU ZION ACADEMY
RIFT VALLEY 316 UASIIN GISHU THE NOBLE SCHOOL
RIFT VALLEY 317 UASIIN GISHU SOCRATIC SCHOOL
RIFT VALLEY 318 UASIIN GISHU HIGHLANDS PLATEAU ACADEMY
RIFT VALLEY 319 UASIIN GISHU SUNRISE OUTREACH ACADEMY
RIFT VALLEY 320 UASIIN GISHU THE EAGLES ACADEMY
RIFT VALLEY 321 IJASIIN GISHU EBENEZAR LIGHT SCHOOL MOSOP
RIFT VALLEY 322 IJASIIN GISHU ACK KIPKORIO
RIFT VALLEY 323 UASIIN GISHU EBENEZER LIGHT MOSOP
RIFT VALLEY 324 UASIIN GISHU DAIMA ACADEMY
RIFT VALLEY 325 IJASIIN GISHU GOLDEN SPRINGS ACADEMY
RIFT VALLEY 326 BOMET LABOTIET CHRISTIAN SCHOOL
RIFT VALLEY 327 BOMET ROFA GRAMMER SCHOOL
RIFT VALLEY 328 BOMET CHEBUNYO CHRISTIAN SCHOOL
RIFT VALLEY 329 BOMET MSARIFA ACADEMY
RIFT VALLEY 330 BOMET KIM ELITE ACADEMY
RIFT VALLEY 331 BOMET ACADEMY
RIFT VALLEY 332 BOMET KAPWEN PREPARATORY
RIFT VALLEY 333 BOMET CHABUNYO KINGS
RIFT VALLEY 334 BARINGO THE ROCK ACADEMY
RIFT VALLEY 335 TRANS-ZOIA A.C.K EMMANUEL KAPCHELUCH PRIMARY
RIFT VALLEY 336 TRANS-ZOIA THREE ANGELS ADVENTIST PRIMARY
RIFT VALLEY 337 TRANS-ZOIA ST. JOHN’S EDUCATION CENTRE
RIFT VALLEY 338 TRANS-ZOIA PURPOSE DRIVEN ADVENTIST PRIMARY
RIFT VALLEY 339 TRANS-ZOIA MUNAWAR MUSLIM ACADEMY – KITALE
RIFT VALLEY 340 TRANS-ZOIA EL-CREST PROGRESSIVE SCHOOL
RIFT VALLEY 341 TRANS-ZOIA ELGIBOR SABOTI ACADEMY
RIFT VALLEY 342 SAMBURIJ KIRIMON PRIMARY AND J.S.S
RIFT VALLEY 343 LAIKIPIA NANYUKI ELIMU
RIFT VALLEY 344 LAIKIPIA SIRIMA DAY/BOARDING
RIFT VALLEY 345 LAIKIPIA ADANED SHINNING STARS
RIFT VALLEY 346 KAJIADO ENCHORO E. SENTEU
RIFT VALLEY 347 KAJIADO ILOSHON COMPREHENSIVE SCHOOL
RIFT VALLEY 348 KAJIADO KAJIADO ADVENTIST



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