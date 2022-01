Deputy President William Ruto is confident that he will beat his main rival ODM leader Raila Odinga in this year’s Presidential election.

Speaking in Vihiga Thursday, the UDA leader boasted that his camp has beaten the opposition on several instances and the trend will continue in the August polls.

“Si tulishindana na hawa handshake pale Msambweni tukawashinda? Tukashindana kule Juja, si tuliwashinda? Si tulishindana na hawa pale Kiambaa tukawashinda? Tarehe tisa mwezi wa nane mwaka huu tutawashinda asubuhi na mapema na hakuna kitu watafanya; they will do nothing!” Ruto declared.

The DP further downplayed fears that he will be rigged out by the so-called Deep State citing recent UDA wins in byelections.

“Mimi nikisimama hapa mbele ndiye naibu wa rais. Mimi mkiniona hivi ni mtu wa kunyang’anywa kura kweli? Hiyo ni ndoto ya mchana. Watajua hawajui!” Ruto said.

“Mkiniona hapa mimi sina shida na mtu. Siku ile mimi nilikua nafanya campaign ya bwana Tinga, walikuwa wanasema mimi ni mtu mzuri sana. Siku ile mimi nafanya campaign za Uhuru Kenyatta walikuwa wanasema mimi ni mzuri sana. Sasa hii nikasema wacha nisaidia hustler wanaanza kuniita maneno.”