After a protracted back and forth among Senators on whether the BBI bill should be amended, the Senate on Tuesday finally approved the contentious Constitution Amendment Bill (2020).

A total of 51 senators voted in favour of the Building Bridges Initiative(BBI) while 12 opposed and one abstained.

The approval effectively paves the way for the next phase of implementation through a national referendum.

Senate Speaker Ken Lusaka will now retreat to correct typographical errors in the Bill before transmitting it to President Uhuru Kenyatta for assent.

Before assenting to the Constitution Amendment Bill (2020), President Kenyatta shall request the Independent Electoral and Boundaries Commission (IEBC) to conduct, within ninety days, a national referendum for approval of the Bill.

Here is how the senators voted for the BBI Bill:

Sen. Fatuma Dullo – YES

Sen. Issa Juma – YES

Sen. Mercy Chebeni – YES

Sen. Samson Cherargei – NO

Sen. Aaron Cheruiyot – NO

Sen. Christine Gona – YES

Sen. Abdulkadir Haji – YES

Sen. Farhiya Haji – YES

Sen. Abshiro Halake – YES

Sen. Hargura Godana – YES

Sen. Iman Falhada – NO

Sen. Gertrude Musuruve – YES

Sen. Moses Kajwang – YES

Sen. Margaret Kamar – YES

Sen. Irungu Kang’ata – NO

Sen. Sylvia Kasanga – YES

Sen. George Khaniri – YES

Sen. Charles Kibiru – YES

Sen. Susan Kihika – NO

Sen. Mutula Kilonzo Jr – YES

Sen. Kimani Wamatangi – YES

Sen. Kindiki Kithure – NO

Sen. Ephraim Maina – YES

Sen. Lelegwe Ltumbesi – NO

Sen. Linturi Mithika – NO

Sen. Petronilla Were – YES

Sen. Stewart Madzayo – YES

Sen. Mahamud Mohamed – YES

Sen. Beatrice Kwamboka – YES

Sen. Cleophas Malala – YES

Sen. Naomi Shiyonga – YES

Sen. Michael Mbito – YES

Sen. Alice Milgo – YES

Sen. Okong’o Mogeni – YES

Sen. Gideon Moi – YES

Sen. Philip Mpaayei – YES

Sen. Beth Mugo – YES

Sen. Kipchumba Murkomen – NO

Sen. Agnes Kavindu – YES

Sen. Paul Githiomi – YES

Sen. Johnes Mwaruma – YES

Sen. Mwinyihaji Faki – YES

Sen. Nderitu Kinyua – YES

Sen. Ndwiga Njeru – YES

Sen. Rose Nyamunga – YES

Sen. Ledama Olekina – YES

Sen. Millicent Omanga – NO

Sen. Sam Ongeri – YES

Sen. James Orengo – YES

Sen. Fred Outa – YES

Sen. Judith Pareno – YES

Sen. Samuel Poghisio – YES

Sen. Victor Prengei – YES

Sen. Johnson Sakaja – YES

Sen. Mary Seneta – ABSTAIN

Sen. Amos Wako – YES

Sen. Enoch Wambua – YES

Sen. Naomi Jillo – YES

Sen. Moses Wetang’ula – YES

Sen. Agnes Zani – YES

Sen. Ali Abdullahi – YES

Sen. Ochillo Ayacko – YES

Sen. Wario Golich – YES