Full List of Licensed DT-Saccos in Kenya – 2025

The Sacco Societies Regulatory Authority (SASRA) has officially published the list of SACCOs licensed to operate in Kenya for the financial year ending December 31, 2025.

The move is in compliance with Section 28 of the Sacco Societies Act (Cap. 490B), which mandates that only compliant SACCOs are permitted to engage in deposit-taking and non-deposit-taking financial activities.

Breakdown of Licensed SACCOs

According to SASRA, 178 SACCOs have been granted licenses to conduct deposit-taking business under Regulation 8 of the Sacco Societies (Deposit-Taking Sacco Business) Regulations, 2010. These SACCOs are authorized to accept deposits and provide financial services as per the law.

Additionally, 177 SACCOs have received approval to conduct non-deposit-taking business under Regulation 6 of the Sacco Societies (Non-Deposit-Taking Business) Regulations, 2020. These SACCOs primarily operate as credit-only institutions, offering loans to members without accepting deposits.

SASRA’s notice also flagged two SACCOs whose authorizations expired on December 31, 2024. These SACCOs failed to renew their licenses and are now prohibited from conducting any SACCO-related business in Kenya effective January 1, 2025.

Members of the public have been urged to verify a SACCO’s licensing status before engaging in any financial transactions. SASRA emphasized that any dealings with unlicensed SACCOs are done at the individual’s own risk.All licensed SACCOs are required to prominently display their valid licenses at their headquarters and branch offices.

The public and private sectors have also been advised to refrain from facilitating unlicensed SACCOs through salary deductions, remittances, or digital payment platforms.

Such activities enable illegal SACCO operations, putting members’ funds at risk.

LIST OF SACCO SOCIETIES LICENSED TO UNDERTAKE DEPOSIT-TAKING BUSINESS IN KENYA

FOR THE PERIOD 1ST JANUARY, 2025 TO 31ST DECEMBER, 2025

S/No Name of DT Sacco Society Postal Address Head Office Location Head Office County 1 2NK Sacco Society Limited P.O. Box 12196 – 10109, Nyeri Kangaru Building, Gakere Road Nyeri 2 Acumen DT Sacco Society P.O. Box 1325 – 00200, Kajiado Great Wide Mall, Magadi Road, Rongai Kajiado 3 Afya Sacco Society Limited P.O. Box 11607 – 00400, Nairobi Afya Centre, Tom Mboya Street, Nairobi Nairobi 4 Agrochem Sacco Society Limited P.O. Box 94 – 40107, Muhoroni Muhoroni Town Kisumu 5 Ainabkoi Sacco Society Limited P.O. Box 120-30101, Ainabkoi Ainabkoi Farmers’ Co-operative Society Land Uasin Gishu 6 Airports Sacco Society Limited P.O. Box 19048 – 00500, Nairobi Kenya Airports Authority Head Quarters Building Nairobi 7 Amica Sacco Society Limited P.O. Box 816 – 10200, Murang’a Mugama Union Building – Uhuru Road, Murang’a Murang’a 8 Ammar Sacco Society Limited P.O. Box 6957 – 01000, Thika Elica Plaza, Kwame Nkrumah Road, Thika Town Murang’a 9 Apstar DT Sacco Society Limited P.O. Box 44071 – 00100, Nairobi Ukulima Co-operative House, Haile Selassie Nairobi 10 Ardhi Sacco Society Limited P.O. Box 28782 – 00200, Nairobi Survey Kenya Field Headquarters, off Thika Road Nairobi 11 Asili Sacco Society Limited P.O. Box 49064 – 00100, Nairobi Asili Co–op Centre, The Lower Ngara Road Nairobi 12 Azima Sacco Society Limited P.O. Box 1124 – 01000, Thika Azima Sacco Plaza, Wabera Street, Thika Kiambu 13 Bandari Sacco Society Limited P.O. Box 95011 – 80104, Mombasa Moi Avenue, Mombasa Mombasa 14 Baraka Sacco Society Limited P.O. Box 1548 – 10101, Karatina Station Road, off Kiaruhiu Street, Karatina Nyeri 15 Baraton Sacco Society Limited P.O. Box 2500 – 30100, Eldoret University Of Eastern Africa, Baraton, off Eldoret Nandi 16 Bi – High Sacco Society Limited P.O. Box 90 – 60500, Marsabit Marsabit Teachers Plaza, Mosque Road Marsabit 17 Biashara Sacco Society Limited P.O. Box 1895 – 10100, Nyeri Biashara Sacco Building, Kimathi Way, Nyeri Nyeri 18 Biashara Tosha Sacco Society P.O. Box 189 – 60101, Embu Gakundu F.C.S Building, Embu–Kianjokoma Road Embu 19 Bingwa Sacco Society Limited P.O. Box 434 – 10300, Kerugoya Bingwa Sacco Complex, Kutus – Karatina Road Kirinyaga 20 Boresha Sacco Society Limited P.O. Box 80 – 20103, Eldama Ravine Teachers Plaza, Market Road, Eldama Ravine Baringo 21 Capital Sacco Society Limited P.O. Box 1479 – 60200, Meru Maccu Building, Kenyatta Highway, Meru Meru 22 Centenary Sacco Society Limited P.O. Box 1207 – 60200, Meru Intercity Building, Meru – Nanyuki Highway, Meru Meru 23 Chai Sacco Society Limited P.O. Box 278 – 00200, Nairobi Chai House, Koinange Street, Nairobi Nairobi 24 Chuka University Sacco Society P.O. Box 109 – 60400, Chuka Chuka University, Students Recreation Centre Tharaka 25 Chuna Sacco Society Limited P.O. Box 30197 – 00100, Nairobi University of Nairobi, Engineering Dept, Harry Thuku Rd Nairobi 26 Cosmopolitan Sacco Society P.O. Box 1931 – 20100, Nakuru Natec Plaza, Kijabe Row Street, Nakuru Nakuru 27 County Sacco Society Limited P.O. Box 21 – 60103, Runyenjes County Sacco Building, Kanja Shauri Road, Kanja Embu 28 Daima Sacco Society Limited P.O. Box 2032 – 60100, Embu Daima Sacco Building, Mutunduri–Kianjokoma Embu 29 Defence Sacco Society Limited P.O. Box 40668 – 00100, Nairobi Ulinzi House, Lenana Road, Hurlingham, Nairobi Nairobi 30 Dhabiti Sacco Society Limited P.O. Box 353 – 60600, Maua Dhabiti Sacco Building, Maua – Mikinduri Road Meru 31 Dimkes DT Sacco Society Limited P.O. Box 886 – 00900, Kiambu Bishop Magua House, Biashara Street, Kiambu Kiambu 32 Dumisha Sacco Society Limited P.O. Box 84 – 20600, Maralal Dumisha Sacco Plaza, Harambee Road, Maralal Samburu 33 Eco – Pillar Sacco Society Limited P.O. Box 48 – 30600, Kapenguria Makutano Teachers Plaza, Lotodo Street West Pokot 34 Edis Sacco Society Limited P.O. Box 228 – 20400, Bomet Ngocho Building, Opposite NCPD, Bomet Bomet 35 Egerton University Sacco Society P.O. Box 178 – 20115, Egerton Egerton Sacco Plaza, Egerton University, Njoro Nakuru 36 Elimu Sacco Society Limited P.O. Box 10073 – 00100, Nairobi Mubiru Road, Nairobi Nairobi 37 Enea Sacco Society Limited P.O. Box 1836 – 10101, Karatina Kiangararu House, Karatina–Nairobi Highway Nyeri 38 Faridi Sacco Society Limited P.O. Box 448 – 50400, Busia Faridi Housing Plaza, Busia–Kisumu Road Busia 39 Fariji Sacco Society Limited P.O. Box 589 – 00216, Githunguri Diplomat Building, Githunguri Street, Kiambu Kiambu 40 Fortitude Sacco Society Limited P.O. Box 237 – 40205, Mbita Fortitude Sacco Building, Mbita Township Homabay 41 Fortune Sacco Society Limited P.O. Box 559 – 10300, Kerugoya Fortune Plaza, Main Street, Kerugoya Kirinyaga 42 Fundilima Sacco Society Limited P.O. Box 62000 – 00200, Nairobi Fedha House, JKUAT, Juja Town Kiambu 43 GDC Sacco Society Limited P.O. Box 896 – 00216, Githunguri GDC Sacco Plaza, Market Street, Kiambu Kiambu 44 Golden Pillar Sacco Society P.O. Box 3192 – 60200, Meru Imenti Complex, Main Stage, Meru Town Meru 45 Good Faith Sacco Society Limited P.O. Box 224 – 00222, Uplands Nyambari Kiwa House, Uplands Kiambu 46 Good Hope Sacco P.O. Box 158 – 20500, Narok Mwalimu Plaza, Narok-Kijabe Road, Narok Narok 47 Goodway Sacco Society Limited P.O. Box 662 – 10300, Kerugoya Machere Plaza, Kerugoya Back Street Kirinyaga 48 Gusii Mwalimu Sacco Society P.O. Box 1335 – 40200, Kisii Mwalimu House, Kisii–Kericho Road Kisii 49 Harambee DT Sacco Society P.O. Box 47815 – 00100, Nairobi Harambee Sacco Plaza, Haile Selassie Avenue Nairobi 50 Hazina Sacco Society Limited P.O. Box 59877 – 00200, Nairobi Hazina Sacco Place, Ngong Road, Nairobi Nairobi 51 Home Business Sacco Society P.O. Box 1073 – 20300, Nyahururu Tec Biz Centre, Koinange Road, Nyahururu Town Laikipia 52 Ilkisonko Sacco Society P.O. Box 91 – 00209, Loitokitok Musangairo FCS Building, Loitokitok Town Kajiado 53 Imarika Sacco Society Limited P.O. Box 712 – 80108, Kilifi Imarika Plaza, Kenyatta Road, Kilifi Kilifi 54 Imarisha Sacco Society Limited P.O. Box 682 – 20200, Kericho Kipsigis Teachers Cooperative House, Kisumu–Kericho Kericho 55 Invest & Grow (IG) Sacco Society P.O. Box 1150 – 50100, Kakamega Invest & Grow Plaza, Khalisia Road 3, Kakamega Kakamega 56 Jamii Sacco Society Limited P.O. Box 57929 – 00200, Nairobi Jamii Sacco Court, Mukenia Road, South B Nairobi 57 Jamii Yetu Sacco Society Limited P.O. Box 469 – 60600, Maua Amwathi MMH Sacco Plaza, Kanuni Road, Maua Meru 58 Jitegemee Sacco Society Limited P.O. Box 86937 – 80100, Mombasa L.R No. 242, Msa/Block 134/XXVI, Kizingo House No.2 Mombasa 59 Jogoo Sacco Society Limited P.O. Box 56074 – 00200, Nairobi Commodore Office Suites, off Ngong/Ring Road Nairobi 60 Joinas Sacco Society Limited P.O. Box 669 – 00219, Karuri Kanja House, Limuru–Banana Road, Banana Town Kiambu 61 Jumuika Sacco Society Limited P.O. Box 14 – 40112, Awasi Chemelil Sugar Sports Complex Kisumu 62 K – Pillar Sacco Society Limited P.O. Box 83 – 20403, Mogogosiek K – Pillar Building, Bomet – Litein Road Bomet 63 K – Unity Sacco Society Limited P.O. Box 268 – 00900, Kiambu K – Unity Building, Kiambu Town Kiambu 64 Kabiyet Sacco Society Limited P.O. Box 195 – 30303, Kabiyet Mosoriot – Kaiboi Road, Kabiyet Trading Centre Nandi 65 Kencream Sacco Society Limited P.O. Box 30131 – 00100, Nairobi Creamary House, Dakar Road, Nairobi Nairobi 66 Kenpipe Sacco Society Limited P.O. Box 314 – 00507, Nairobi Kenpipe Plaza, Sekoni Road, Nairobi Nairobi 67 Kenversity Sacco Society Limited P.O. Box 10263 – 00100, Nairobi Kenversity Plaza, Kahawa Sukari Road, Nairobi Nairobi 68 Kenya Achievas Sacco Society P.O. Box 3080 – 40200, Kisii Achievas Plaza, Kisii – Kilgoris Road, Nyamache Kisii 69 Kenya Highlands Sacco Society P.O. Box 2085 – 20200, Kericho Temiik House, Kericho – Kisumu Highway Kericho 70 Kenya National Police DT Sacco P.O. Box 51042 – 00200, Nairobi Kenya Police Sacco Plaza, Ngara Road, Nairobi Nairobi 71 Keystone DT Sacco Society P.O. Box 2073 – 40100, Kisumu Kenya Re – Insurance Plaza, Bank Street, Kisumu Kisumu 72 Kimbilio Daima Sacco Society P.O. Box 81 – 20225, Kericho Chepsol Plaza, Kimulot Road, Kapset Bomet 73 Kimisitu Sacco Society Limited P.O. Box 10454 – 00200, Nairobi AEA Plaza, Valley Road, Nairobi Nairobi 74 Kingdom Sacco Society Limited P.O. Box 8017 – 00300, Nairobi Empower House, Githurai 45, Thika Road Kiambu 75 Kolenge Tea Sacco Society P.O. Box 291 – 30301, Nandi Hills Nandi Hills Plaza, Nandi Hills Town Nandi 76 Koru DT Sacco Society Limited P.O. Box Private Bag – 40100, Koru Homalime Company Limited, Koru Town Kisumu 77 Kwetu DT Sacco Society Limited P.O. Box 818 – 90100, Machakos Mwalimu Centre, Syokimau Road, Machakos Town Machakos 78 Kwikas DT Sacco Society Limited P.O. Box 27 – 20306, Ndaragwa Ndaragwa Umoja Building, Kimathi Road Nyandarua 79 Lainisha Sacco Society Limited P.O. Box 272 – 10303, Wang’uru Lainisha Sacco Building, Mwea Town Kirinyaga 80 Lamu Teachers Sacco Limited P.O. Box 14 – 40112, Lamu L.R No 784/1, Lamu Teachers Sacco Building Lamu 81 Lengo Sacco Society Limited P.O. Box 1005 – 80200, Malindi Standard Arcade, Mama Ngina Street, Malindi Kilifi 82 Mafanikio Sacco Society Limited P.O. Box 86515 – 80100, Mombasa Mombasa Teachers Building, Jomo Kenyatta Mombasa 83 Magadi Sacco Society Limited P.O. Box 13 – 00205, Magadi Pam View Building, Magadi Road, Magadi Soda Kajiado 84 Magereza Sacco Society Limited P.O. Box 53131 – 00200, Nairobi Mageso Chambers, Moi Avenue, Nairobi Nairobi 85 Maisha Bora Sacco Society P.O. Box 30062 – 00200, Nairobi Commercial Street, Industrial Area, Nairobi Nairobi 86 Mentor Sacco Society Limited P.O. Box 789 – 10200, Murang’a Mentor Plaza, Uhuru Road, Murang’a Murang’a 87 Metropolitan National Sacco Society Limited P.O. Box 871 – 00900, Kiambu Metropolitan National Sacco Bldg, Biashara Street Kiambu 88 Mhasibu DT Sacco Society P.O. Box 31295 – 00600, Nairobi Absa Towers, Market Street, Nairobi Nairobi 89 Mudete Sacco Society Limited P.O. Box 221 – 50104, Kakamega Sacco Plaza, Khayega, Kakamega Kakamega 90 Muki Sacco Society Limited P.O. Box 398 – 20318, North Kinangop Muki House, Ndunyu Njeru Road, Kinangop Nyandarua 91 Mwalimu National Sacco Society P.O. Box 62641 – 00200, Nairobi Hill Lane, Nairobi City Nairobi 92 Mwietheri Sacco Society Limited P.O. Box 2445 – 60100, Embu Rungeto F.C.S, Githure Embu 93 Mwito Sacco Society Limited P.O. Box 56763 – 00200, Nairobi Mwito Building, Desai Road, Nairobi Nairobi 94 Nacico Sacco Society Limited P.O. Box 34525 – 00100, Nairobi NACICO Plaza, Landhies Road, Nairobi Nairobi 95 Nafasi DT Sacco Society Limited P.O. Box 41426 – 00100, Nairobi NCPB Nairobi Silos Complex, Off Outering Road Nairobi 96 Nandi Farmers Sacco Society P.O. Box 333 – 30301, Nandi Hills Nandi Hills Plaza, Market Street Nandi 97 Nation DT Sacco Society Limited P.O. Box 22022 – 00400, Nairobi Cambrian Building, Moi Avenue, Nairobi Nairobi 98 Nawiri Sacco Society Limited P.O. Box 400 – 60100, Embu EMCO House, Taifa Road, Embu Embu 99 Ndege Chai Sacco Society Limited P.O. Box 857 – 20200, Kericho Ndege Chai House, Kericho – Nakuru Highway Kericho 100 Ndosha Sacco Society Limited P.O. Box 532 – 60401, Tharaka L.R No. 1206, Ndosha Sacco Plaza, Chogoria Tharaka 101 New Fortis Sacco Society Limited P.O. Box 1939 – 10100, Nyeri New Fortis Sacco Plaza, Off Kenyatta Road Nyeri 102 Nexus Sacco Society Limited P.O. Box 251 – 60202, Nkubu Kathera House, Kamunara, Nkubu, Meru Meru 103 Ng’arisha Sacco Society Limited P.O. Box 1199 – 50200, Bungoma Bungoma Teachers Plaza, Bungoma Bungoma 104 Njiwa Sacco Sacco Limited P.O. Box 10221 – 00100, Nairobi Golf View Office Suites, Wambui Road, Nairobi Nairobi 105 NRS Sacco Society Limited P.O. Box 575 – 00902, Kikuyu Ondiri Building, Kikuyu Road, Kikuyu Kiambu 106 NSSF Sacco Society Limited P.O. Box 43338 – 00100, Nairobi Social Security House, Bishops Road, Nairobi Nairobi 107 Nufaika Sacco Society Limited P.O. Box 735 – 10300, Kerugoya Machere Building, Machere Street, Kerugoya Town Kirinyaga 108 Nyambene Arimi Sacco Society P.O. Box 493 – 60600, Maua Nyambene Arimi Sacco Plaza, Maua Kanuni Road Meru 109 Nyati Sacco Society Limited P.O. Box 7601 – 00200, Nairobi Odyssey Plaza, Mukoma Road, Nairobi Nairobi 110 Ollin Sacco Society Limited P.O. Box 83 – 10300, Kerugoya Ollin Sacco Building, Off Karatina – Kutus Road Kirinyaga 111 Orient Sacco Society Limited P.O. Box 1842 – 0100, Thika Wakibe Building, Thika, Section 9, OAU Road Kiambu 112 Patnas Sacco Society Limited P.O. Box 601 – 20210, Litein Patnas Plaza, Litein Town, Kericho Sotik Road Kericho 113 Ports DT Sacco Society Limited P.O. Box 95372 – 80104, Mombasa Mombasa Port Sacco Plaza, Mwakilingo Road Mombasa 114 Prime – Time Sacco Society P.O. Box 512 – 30700, Iten Mwalimu Plaza Building, Eldoret – Kabarnet Road Elgeyo–Marakwet 115 Puan Sacco Society Limited P.O. Box 404 – 20500, Narok Farmers Building, Narok – Nakuru Road, Narok Narok 116 Qona Sacco Society Limited P.O. Box 6682 – 00800, Nairobi Safaricom Care Centre, Waiyaki Way, Westlands Nairobi 117 Qwetu Sacco Society Limited P.O. Box 1186 – 80304, Voi Qwetu Sacco Plaza, Voi Town Taita Taveta 118 Sheria Sacco Society Limited P.O. Box 34390 – 00100, Nairobi Matumbato Close, Nairobi Nairobi 119 Shirika DT Sacco Society Limited P.O. Box 43429 – 00100, Nairobi Shirika Coop House, Ngara Kipande Road Nairobi 120 Shoppers Sacco Society Limited P.O. Box 16 – 00507, Nairobi Nature House – Tom Mboya Street Nairobi 121 Simba Chai Sacco Society Limited P.O. Box 977 – 20200, Kericho Kericho Nakuru Highway, Kericho Kericho 122 Siraji Sacco Society Limited P.O. Box Private Bag (Baraton/UEAB) Siraji Sacco Plaza, Nanyuki – Meru Highway Meru 123 Skyline DT Sacco Society Limited P.O. Box 660 – 20103, Eldama Ravine Skyrise Plaza, Eldama Ravine – Eldoret Road Baringo 124 Smart Champions Sacco Society P.O. Box 64 – 60205, Githongo Muranene Building, Githongo Trading Centre Meru 125 Smartlife Sacco Society Limited P.O. Box 118 – 30705, Kapsowar Marakwet Teachers Plaza, Kapsowar Elgeyo–Marakwet 126 Solution Sacco Society Limited P.O. Box 1694 – 60200, Meru Meru Mwalimu Plaza, Gakoromone Road, Meru Meru 127 Sotico Sacco Society Limited P.O. Box 959 – 20406, Sotik Amotek Estate, Sotik Town Bomet 128 Southern Star Sacco Society P.O. Box 514 – 60400, Chuka Mt Building, Chuka Town Tharaka 129 Stake Kenya Sacco Society P.O. Box 208 – 40413, Kehancha Stake Kenya Sacco Plaza, Migori – Kehancha – Migori Migori 130 Stawisha Sacco Society Limited P.O. Box 27 – 50203, Kapsokwony Mwalimu Plaza, Kapsokwony – Kaptama Road Bungoma 131 Stima DT Sacco Society Limited P.O. Box 75629 – 00200, Nairobi Stima Sacco Plaza, Mushembi Road, Parklands Nairobi 132 Strategic DT Sacco Society P.O. Box 78506 – 00507, Nairobi Lunga Lunga Square, Industrial Area, Nairobi Nairobi 133 Suluhu Sacco Society Limited P.O. Box 489 – 90400, Mwingi Suluhu Sacco Plaza, Kyuso Road, Mwingi Kitui 134 Supa Sacco Society Limited P.O. Box 271 – 20600, Maralal Supa Plaza, Posta Road, Maralal Samburu 135 Tabasamu Sacco Society Limited P.O. Box 123 – 80403, Kwale Tunawiri House, Kinango Road, Kwale Kwale 136 Tabasuri DT Sacco Society P.O. Box 80862 – 80100, Mombasa Texas Plaza, Off Fidel Odinga Road, Mombasa Mombasa 137 Tai Sacco Society Limited P.O. Box 718 – 00216, Githunguri Tai Plaza, Githunguri Town, Kiambu Kiambu 138 Taifa Sacco Society Limited P.O. Box 649 – 10100, Nyeri NCU Building, Gakere Road, Nyeri Town Nyeri 139 Taqwa Sacco Society Limited P.O. Box 10180 – 00100, Nairobi Jamia Plaza, Kigali Street, Nairobi Nairobi 140 Taraji Sacco Society Limited P.O. Box 605 – 40600, Siaya Mwalimu Plaza, Oginga Odinga Street, Siaya Siaya 141 Telepost Sacco Society Limited P.O. Box 49557 – 00100, Nairobi City Square Post Office, Haile Selassie Avenue Nairobi 142 Tembo Sacco Society Limited P.O. Box 91 – 00618, Ruaraka Tembo Sacco Complex, Garden Estate Road Nairobi 143 Tenhos Sacco Society Limited P.O. Box 391 – 20400, Bomet Tenhos Building, Tenwek, Bomet Bomet 144 Thamani Sacco Society Limited P.O. Box 467 – 60400, Chuka Thamani House, Chuka Town Tharaka 145 The Apple Sacco Society Limited P.O. Box 153 – 50305, Kaimosi Tasccos House, Kapsabet – Chavakali Road Nandi 146 The Kenya Bankers Sacco Society P.O. Box 73236 – 00200, Nairobi The Kenya Bankers Sacco Centre, 3rd Ngong Ave. Nairobi 147 The Noble Sacco Society Limited P.O. Box 3466 – 30100, Eldoret The Noble Sacco Building, Ronald Ngala Road Uasin Gishu 148 Times U Sacco Society Limited P.O. Box 310 – 60202, Nkubu Nkubu, KCB Road, Nkubu Meru 149 Topkrim DT Sacco Society P.O. Box 127 – 40222, Oyugis Kisumu – Kisii Road, Oyugis Town Homabay 150 Tower Sacco Society Limited P.O. Box 259 – 20303, Ol’Kalou Tower Sacco Fosa Building, Ol’kalou Township Nyandarua 151 Trans – Counties Sacco Society P.O. Box 2965 – 30200, Kitale Kapsara, Trans – Counties Sacco Office, Kapsara Trans Nzoia 152 Trans – National Times Sacco P.O. Box 2274 – 30200, Kitale Kitale Teachers Plaza, KANU Street, Kitale Trans Nzoia 153 Trans Elite County Sacco Society Limited P.O. Box 547 – 30300, Kapsabet Former Barclays Bank Building, Kapsabet–Nandi Rd Nandi 154 Trans Nation Sacco Society P.O. Box 15 – 60400, Chuka Mwalimu Centre, DC Road, Chuka Town Tharaka 155 Ufanisi DT Sacco Society Limited P.O. Box 2973 – 00200, Nairobi Development House, Moi Avenue, Nairobi Nairobi 156 Ukristo Na Ufanisi DT Sacco P.O. Box 872 – 00605, Nairobi ACK Emmanuel Church Riruta, Nairobi Nairobi 157 Unaitas Sacco Society Limited P.O. Box 38721 – 00100, Nairobi Cardinal Otunga Plaza, Nairobi Nairobi 158 Uni – County Sacco Society Limited P.O. Box 10132 – 20100, Nakuru Nakuru Municipality Block 9/37, Generation House Nakuru 159 Unison Sacco Society Limited P.O. Box 414 – 10400, Nanyuki Unison Plaza, Nyeri – Nanyuki Road, Nanyuki Nanyuki 160 United Nations DT Sacco Society P.O. Box 2210 – 00621, Nairobi United Nations Complex, United Nations Avenue Nairobi 161 United Winners Sacco Society P.O. Box 1390 – 00515, Westlands Imani Towers, Umoja Estate, Nairobi Nairobi 162 Universal Traders Sacco Society P.O. Box 2119 – 90100, Machakos Traders House, Syokimau Road, Machakos Machakos 163 Univision Sacco Society Limited P.O. Box 254 – 90200, Kitui Teachers Plaza, Kitui Town Kitui 164 Ushuru Sacco Society Limited P.O. Box 52072 – 00200, Nairobi Ushuru Sacco Centre, Wood Avenue, Kilimani Nairobi 165 Vihiga County Farmers Sacco P.O. Box 309 – 50317, Chavakali Mudete Town, Vihiga County Vihiga 166 Viktas Sacco Society Limited P.O. Box 2183, Nyahururu Glanin Centre, Nyahururu – Nyeri Road, Mairo Laikipia 167 Vision Afrika Sacco Society P.O. Box 18263 – 20100, Nakuru Rajdeep House, Kenyatta Avenue, Nakuru Nakuru 168 Vision Point Sacco Society P.O. Box 42 – 40502, Nyansiongo Borabu Farmers Union Building, Keroka – Sotik Kisii 169 Wakenya Pamoja Sacco Society P.O. Box 829 – 40200, Kisii Kahawa House, Kisii – Keroka Road, Kisii Kisii 170 Wakulima Commercial Sacco Society Limited P.O. Box 232 – 10103, Mukurweini MWD Complex, Mukurweini – Nyeri Road Nyeri 171 Wanaanga Sacco Society Limited P.O. Box 34680 – 00100, Nairobi Kenya Meteorological Department, Ngong Road Nairobi 172 Wananchi Sacco Society Limited P.O. Box 910 – 10106, Othaya Wananchi Building, Othaya Nyeri 173 Wanandege Sacco Society Limited P.O. Box 19074 – 00501, Nairobi Wanandege Plaza, Old North Airport Road Nairobi 174 Washa Sacco Society Limited P.O. Box 83256 – 80100, Mombasa Ralli House, Nyerere Avenue, Mombasa Mombasa 175 Waumini Sacco Society Limited P.O. Box 66121 – 00800, Nairobi Applewood Adams 2nd Floor, Ngong Road Nairobi 176 Wevarsity Sacco Society Limited P.O. Box 873 – 50100, Kakamega Wevarsity Plaza, Kakamega – Webuye Road Kakamega 177 Winas Sacco Society Limited P.O. Box 696 – 60100, Embu Winas House, Embu Township Embu 178 Yetu Sacco Society Limited P.O. Box 511 – 60202, Nkubu Yetu Sacco Building, Nkubu Town, Meru Meru

List of Prohibited Saccos (Whose authorization has expired and/or revoked.

* B-SMART Sacco Society Limited

* Mulitiple Sacco Society Limited

SASRA’s proactive approach in publishing this list is intended to protect SACCO members and the general public from fraudulent or non-compliant entities. To ensure financial security, members are advised to always verify SACCOs’ licensing status before engaging in transactions.