These are the areas Kenya Power has designated to conduct a day-long scheduled maintenance on Tuesday, April 5, 2022.

KAJIADO COUNTY AREA: NGONG DATE: Tuesday 05.04.2022 TIME: 9.00 A.M. – 4.00 P.M. Ngong Mkt, Total Petrol Stn, Naivas S/Mkt, Milele Mall, PCEA Enchoro Emunyi Church & Sch, Ngong Heights, Delta Petrol Stn, Suswa Flats, Part of Elpaso & adjacent customers.

MACHAKOS COUNTY AREA: PART OF KITUI ROAD DATE: Tuesday 05.04.2022 TIME: 9.00 A.M. – 5.00 P.M. Wamunyu, Katangi, Syokisinga, Ikombe, Seku Univ, Kyua & adjacent customers.

UASIN GISHU COUNTY AREA: KAPTINGA, KIPKENYO DATE: Tuesday 05.04.2022 TIME: 10.00 A.M. – 3.00 P.M. Kaptinga Quarry, Sewage Co., Kipkenyo, Simat, Kaptinga, Leseru, Tuiyo, Kamotong & adjacent customers. **************************

AREA: ASAI, SOSION FLOWERS DATE: Tuesday 05.04.2022 TIME: 10.00 A.M. – 3.00 P.M. Sosion Flowers, Asai Flowers, Strawberg Center, Kileges, Uhuru, Tendwo, Kapkuyo Farm, Talget & adjacent customers.

THARAKA NITHI COUNTY AREA: MAKANYAGA, MUKONGA DATE: Tuesday 05.04.2022 TIME: 9.00 A.M. – 3.00 P.M. Makanyaga, Mutendera Pri, Mukonga Mkt, Marembo Pri, Karwero Pri & adjacent customers.

NYERI COUNTY AREA: KARINDUNDU, KIRIMARA DATE: Tuesday 05.04.2022 TIME: 9.00 A.M. – 3.00 P.M. Karindundu, Kiangogoyo, Kiahiti, Muchohi, Kirimara, Ndima-ini Mkt, Mutoi, Kahuti-ini & adjacent customers. **************************

AREA: RURINGU, KAGAYU DATE: Tuesday 05.04.2022 TIME: 9.00 A.M. – 2.00 P.M. Ruringu Mkt, Kagayu S/center, Thunguma, Oilcom, Meeting Point, St. Jude, Nyeri County Assembly Hall, Riamukurwe, Micha, Wambugu Farm & adjacent customers. **************************

AREA: RING ROAD ESTATE, KAMAKWA DATE: Tuesday 05.04.2022 TIME: 9.00 A.M. – 2.00 P.M. Ring Road Est, Nyeri National Training Inst., Catholic Archdiocese of Nyeri Main Office, Muhoya Total Petrol Stn, Part of Ngangarithi Est, Kamakwa Est, Nyewasco Water Treatment Site, Ihwa, Kinunga, Kigogo-ini, Muthua-ini, Wandumbi, Huho-ini, Gitero & adjacent customers.

EMBU COUNTY AREA: KIRITIRI, KIANJIRU DATE: Tuesday 05.04.2022 TIME: 9.00 A.M. – 3.00 P.M. Kiritiri Town, Kiritiri Hosp, Nyangwa Boys, Rugogwe, Gataka, Mbeere South DCC’s Office, Kiritiri Police, Kianjiru Hilltop Site, Kamunyange, Kirima, Kaweru, Karie, Ngambari, Igumori, Kirathe, Kabuguri, Rurie, Kavingori, Mariari, Newsite, Kariari, Kiambere, Kariguri, Kariguri Safaricom Booster, Kamaunju, Gacabari Mkt & Dispensary & adjacent customers. **************************