These are the areas Kenya Power has designated to conduct a day-long scheduled maintenance on Wednesday, February 23, 2022.

KIAMBU COUNTY

AREA: MUTHURE GWA THION’GO, GITARU

DATE: Wednesday 23.02.2022

TIME: 9.00 A.M. – 2.00 P.M.

Kahuho High Sch, Kirangari Boys, Nyathuna, Part of Gitaru, Chura, Ruku Mkt, Kahuho, Gwa Thiongo, Lower Kabete Junction & adjacent customers.

****************************

AREA: NYAGA, KOMOTHAI

DATE: Wednesday 23.02.2022

TIME: 9.00 A.M. – 5.00 P.M.

Nyaga Gakoe, Ndathini, Kairia, Magomano, Kigumo, Komothai, Nyaga, Marige, Kibichoi & adjacent customers.

MACHAKOS COUNTY

AREA: PART OF KANGUNDO ROAD

DATE: Wednesday 23.02.2022

TIME: 9.00 A.M. – 2.00 P.M.

College Rd, Mumbuni, Katisaa, Nzaikoni, Kathiani, Kaiani, Ngeleni, Iviani, Tumba, Kwa Musyoka, Porini, Sweet Waters, Ngomeni, KOL, Kyasila, Muthwani, Kaloleni, Mutituni, Kivutini, Ngoleni, Kisekini, Kamuthanga, Kenol & adjacent customers.

ELGEYO MARAKWET COUNTY

AREA: CHEPTONGEI

DATE: Wednesday 23.02.2022

TIME: 10.00 A.M. – 3.00 P.M.

Chepyemit Hosp, Cheptongei, Kapsowar, Chesongoch, Arror, Kimnai, Cheror Mkt, Tot Mkt & adjacent customers.

TURKANA COUNTY

AREA: KATILU

DATE: Wednesday 23.02.2022

TIME: 9.00 A.M. – 4.00 P.M.

Kalemngorok, Katilu Center, Kakong, Katilu Hosp & adjacent customers.

KISUMU COUNTY

AREA: JARAMOGI OGINGA ODINGA HOSPITAL

DATE: Wednesday 23.02.2022

TIME: 8.30 A.M. – 1.30 P.M.

Kokore Est, Jaramogi Oginga Odinga Hosp, Tom Mboya Est, Robert Ouko, Polyview, Mountain View Hosp, Aga Khan Hosp, Jua Kali & adjacent customers.

SIAYA COUNTY

AREA: UHURU MARKET, KARAPUL

DATE: Wednesday 23.02.2022

TIME: 9.00 A.M. – 2.00 P.M.

Karemo DO`S Office, Barding High Sch, Rambo Sec, Pap Oriang Mkt, Uhuru Mkt, Karapul, Dondi Mkt, Sigana Pri, Akala Rd & adjacent customers.

KISII COUNTY

AREA: GESONSO, NYABIOTO, NYANGENA

DATE: Wednesday 23.02.2022

TIME: 10.00 A.M. – 3.00 P.M.

Gesonso, MKU, Nyakungu, Gesero, Raganga, Bogita, Igonga, Mogumo, Nyamatuoni, Nyamokenye, Nyabioto, Nubia, Mosado, Itibo, Nyangiti, Ekerubo, Metaburo & adjacent customers.

NYERI COUNTY

AREA: KIAWARA, BELLEVUE

DATE: Wednesday 23.02.2022

TIME: 9.00 A.M. – 3.00 P.M.

Kiawara, Bellevue, Marina, Nairutia, Kamiruri, Mahiga Meru, Naiturushi, Kariguini, Kariminu Ngobit Boys, Matopeni & adjacent customers.

EMBU COUNTY

AREA: KIVAA, NUNGUNI

DATE: Wednesday 23.02.2022

TIME: 9.00 A.M. – 3.00 P.M.

Kivaa, Kobos Resort, Kyaani, Kanguu, Nunguni, Kyangosi, Ngetani, Kitui Water & Sanitation & adjacent customers.

****************************

AREA: KANYEURI, KAMUMU

DATE: Wednesday 23.02.2022

TIME: 9.00 A.M. – 3.00 P.M.

Kanyueri Pri Sch, Kamwimbi Sec Sch, Canon Herbert Pri Sch, Kamumu Mkt, Kathigagaceru Pri, Ovarire Pri & adjacent customers.

THARAKA NITHI COUNTY

AREA: NGAI, KITHIMA

DATE: Wednesday 23.02.2022

TIME: 9.30 A.M. – 3.30 P.M.

Ngai, Kilimo Utalii Hotel, Kiriani Mkt, Kithima, Gatangamo, Kirigoni & adjacent customers.

MOMBASA COUNTY

AREA: PART OF SHIMANZI

DATE: Wednesday 23.02.2022

TIME: 9.00 A.M. – 5.00 P.M.

Grain Bulk 2 Construction Site, Gulf Energy, Shell Depot & adjacent customers.

****************************

AREA: PART OF CHANGAMWE

DATE: Wednesday 23.02.2022

TIME: 9.00 A.M. – 5.00 P.M.

Equity Bank, National Oil Petrol Stn, Mainland H/Center, Coast Bus & adjacent customers.

****************************

AREA: PART OF BAMBURI, UTANGE, SHANZU

DATE: Wednesday 23.02.2022

TIME: 9.00 A.M. – 1.00 P.M.

Kiembeni Est, Las Vegas, Kidarajani, Palestina, Railway Annex, Bamburi Special Products, Kiembeni Police Stn, Blue Est, Kashani Sec Sch, Shilla Bar, Kiembeni Catholic, Green Est, Masters, Kadzadhani, Nairobi Est, Stage ya Paka, Zaituni Bar, Kerav Est, Ratna Est, Mtopanga Pri Sch, Bashir Pri Sch, Fahari Est, Lake View Est, Utange, Wema Centre, Kidarajani, Fisheries, Mwembelegeza, Railway Annex, Kwa Bulo, Kwa Rasta, Bombolulu Est, Hussein Dairy, Musamuli, Cororado, Bwagamoyo, Voroni, Pangani, Vikwatani, Milango Saba, Mwisho wa Lami, Junda, Mwandoni, Concordia Pri Sch, Vikwatani, Mtopanga Est, Mtopanga Posta, Arafat Mosque, Kobil Petrol Stn, Anwarali, Camp David, Si Watau, Kwa Bulo, Bakarani, KCB Bank Mwandoni, Intercontinental Hotel, Serena Beach Hotel, Cowrie Shell, Wild Life Club, Go Cart, Severin Sea Lodge, Palm Beach, Plaza Beach, Kenya Bay, Bamburi Beach, White Sand Beach Hotel, Travelers, Absa Bank Bamburi, Butterfly Pavilion, Sairock, Total P/Stn, Bamburi Police Stn, Big Tree, Papweza, Kenyatta Public Beach, Pirates, Milele Beach, Baobab Est, Baobab Hotel, Shikara Apts, New Nyali, Juja Coffee, Flamingo Beach Hotel, Dolphin Beach Hotel, Malaika Beach Hotel, Pangani Beach, Eden Beach, Shanzu Kenya Navy, Gomomongo, Shimo la Tewa Sec, Shimo la Tewa Prison, Shanzu Teachers College, Mtwapa Police Stn, Quickmart S/Mkt, Mtomodoni, Mtwapa Creek, Matundura, Kendas, Equity Bank Mtwapa, Borstal Prison, Annex, Keroport, Majaoni & adjacent customers.