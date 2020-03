Tanasha Donna and Diamond Platnumz are still the talk of the town following their reported split last weekend.

While all indications that all is not well in paradise have come from Tanasha, Diamond has remained relatively quiet- as he always does when sh*t hits the fan. Nonetheless, one of the singer’s close allies has spoken out saying he hasn’t heard anything from Diamond so he couldn’t confirm or deny the break-up reports.

In an interview with Mwendo Kasi Tv, the Wasafi FM presenter Juma Lokole defended Diamond saying most of the women who walked into his life, were not smart enough to make it on their own.

“Nisingependa kuliongelelea kwa sasa kwa sababu bado halijatoka tamko rasmi naeza sema wameachana kumbe hawajaachana lakini vitu vipo, tutaona,” said Lokole.

Asked if Diamond plays his women, Lokole said it is the women that play themselves.

“Ukiniambia mimi mfano kama mimi ndio nimependwa sawa. Nitajijenga kwanza mimi, nieke mabusiness, hivyo wasichana wengi hawajui hilo. Mabusiness halafu baadaye nitakuja sasa tuzae, lakini sasa wasichana wengi hawajui hilo wakishafika wamefika, wamemaliza.

“Halafu baadaye wanasema Diamond anachezea wasichana, Diamond hawachezei wasichana, wasichana wenyewe wanajichezea. Akili zao punguani, maroso kichwani hamna kitu. Jijenge kwanza. Sijai skia msichana akisema habebi mimba mpaka aoelewe, wanabeba tu kwa sababu kijana ni handsome boy, ana uhai wa kufanya lolote, wewe mwenyewe ukijitegesha sawa mimba si anaweza kulea,” added Juma.

The presenter also revealed that contrary to popular belief, Diamond’s mother does not interfere in the singer’s relationships.

“Watu hawafahamu kuwa Mama Dangote hapendi kuingilia mahusiano ya mwanawe, hapendi kabisa kuyanzungumzia ndio maana hata ukimwona Mbezi anapokaa Diamond mara chache sana anaenda. Huwa si mwendaji sana kwa sababu gani kuepusha ile kasumba ya kusema kwamba anamuingilia mwanake. Japo ana haki ya kumwingililia kwa sababau sio kila mwanamke anakuja ana uzuri. Labda wengine wametumwa. Diamond ana maadui wengi.” revealed Juma.

Lokole further encouraged Diamond to continue dating because he is still a young man. “Azidishe dose. Kwa sababu muda wake bado mdogo. Atakaye kuja achinje. Mradi anajua kulea Mzee baba chinja. Hao wanawake wengine wanaokuja ni upepo wa kisulisuli.”