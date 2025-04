Comment la technique de départ en athlétisme influence le résultat du sprint

La technique de départ en sprint est à l’origine de la victoire. Des coureurs comme Usain Bolt s’élancent en 0,13 seconde et gagnent 10 mètres par seconde à la cinquième seconde. Au 100 mètres, un bon départ vous donne un avantage de 0,2 seconde.

La maîtrise du départ est un mélange de puissance et de précision. Les athlètes s’entraînent 4 heures par semaine à sortir des coussinets et à obtenir un angle de 45 degrés. À l’âge de 25 ans, ils prennent plus de 300 départs en compétition, ce qui leur permet d’affiner leurs réactions.

Comment le départ détermine le succès

Un départ n’est pas seulement un départ, c’est une stratégie. Des coureurs comme Florence Griffith-Joyner ont gagné 60 % de leurs courses dès les 20 premiers mètres. Elles savent comment répartir la puissance et ne pas perdre le rythme.

C’est ainsi que la technique de départ influe sur la course :

80 % des meilleurs sprinters partent plus vite que 0,14 seconde. 3 mètres d’avance proviennent de tampons parfaits. 6 médailles sur 10 proviennent des départs. Une erreur de 0,2 seconde équivaut à une perte de 2 pas.

L’avenir de la technologie des départs

La technologie rend les départs encore plus précis. Les capteurs saisissent les réactions à 0,01 seconde près, ce qui accélère l’apprentissage de 15 %. D’ici 2030, 40 % des sprinters amélioreront leur performance de 0,05 seconde.

Les débutants maîtrisent la base en un an, en effectuant 200 départs. Les spectateurs assistent à plus de 10 sprints pour les finales des grands tournois. Le sport se développe : les participants sont déjà 2 millions dans le monde.

