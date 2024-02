Il a été prêté à Aston Villa en 2011, où il a été le gardien de but titulaire pendant une période (2011-2013).

Il a été le gardien de but titulaire pendant de nombreuses saisons, jouant un rôle clé dans la stabilité de l’équipe. En 2009, il a rejoint Manchester City, mais il a été souvent relégué au poste de remplaçant.

Shay Given a commencé sa carrière professionnelle avec le club irlandais Celtic FC en 1994. Il a rejoint les Blackburn Rovers en 1994 et y a passé une grande partie de sa carrière.

Bravo a rejoint Manchester City en 2016 sous la gestion de Pep Guardiola. Il a remporté la Premier League avec City lors de la saison 2017-2018. Il était souvent utilisé en tant que gardien de but lors des matches de coupes nationales.

En 2014 Claudio Bravo a rejoint le FC Barcelone sous la direction de l’entraîneur Luis Enrique. Il a joué un rôle essentiel dans la saison 2014-2015 où le Barça a remporté la Liga, la Copa del Rey et la Ligue des champions de l’UEFA.

Il a joué un rôle essentiel dans la montée de Manchester City en Premier League et dans la conquête du titre de la Premier League lors de la saison 2011-2012, mettant fin à une attente de 44 ans pour le club.

La carrière de Joe Hart est marquée par ses performances exceptionnelles en tant que gardien de but, notamment avec Manchester City et l’équipe nationale anglaise.

* Shay Given qui a été un gardien de but fiable pour Manchester City pendant plusieurs saisons, jouant un rôle important dans la consolidation du club en Premier League.

* Joe Hart qui a été un gardien de but majeur pour Manchester City pendant une grande partie de la première moitié de la décennie 2010 ;

Manchester City a connu une évolution notable ces dernières années, et cela s’est également reflété dans la qualité de ses gardiens de but.

