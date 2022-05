Créer un logo est un métier et cela ne s’improvise pas. Cependant, si vous voulez vous essayer à l’exercice, vous pouvez toujours suivre les principes appliqués par les experts du design.

Cela vous évitera de commettre des impairs et vous permettra d’obtenir un résultat cohérent facilement.

Déterminer votre identité visuelle

Généralement, créer un logo pertinent contient au maximum trois couleurs. Il est donc important de bien choisir son identité visuelle en amont, dont les couleurs qui vont le composer. Les couleurs sont importantes parce que toutes ne s’harmonisent pas forcément entre elles.

Il existe une règle simple à suivre : utilisez une des trois couleurs primaires avec la combinaison des deux autres. Par exemple, le rouge se marie bien avec un mélange de bleu et de jaune (du vert donc)

En ce qui concerne la forme adoptée, essayez de choisir quelque chose de stylisé mais reconnaissable. Et évidemment, essayez d’éviter les formes qui pourraient être mal interprétées. Sauf si cela est voulu :

l’humour peut également faire partie d’une stratégie d’identité visuelle ! Pour trouver ce qui marche, n’hésitez pas à vous inspirer de vos concurrents.

Misez sur la simplicité

Un logo doit être simple à reconnaître, il vaut donc mieux miser sur la simplicité. Le nom de votre marque écrit en noir sur fond blanc avec une belle typographie est déjà un logo réussi dans certains domaines comme le luxe ou la parfumerie.

N’essayez pas d’en faire trop : la simplicité est souvent la chose à la fois la plus belle et la plus difficile à concevoir.

Tout dépend en réalité de votre secteur d’activité. L’important, c’est la congruence, le fait d’être adapté à la situation. Le meilleur moyen de le savoir est, là encore, de regarder ce qui se fait en s’appuyant sur les modèles de CreateVista.

Vous pouvez également tester vos créations et voir les retours, puis décliner et l’adapter via des modifications progressives. McDonald’s n’a-t-il pas changé son fond rouge en vert pour paraître plus proche des questions écologiques ?