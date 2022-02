These are the areas Kenya Power has designated to conduct a day-long scheduled maintenance on Wednesday, February 2, 2022.

NAIROBI REGION

AREA: KIBERA OLYMPIC, SOWETO

DATE: Wednesday 02.02.2022 TIME: 9.00 A.M. – 5.00 P.M.

Soweto, Olympic Pri Sch, Gatwikira, Fort Jesus Bombolulu, Soweto Academy Makina Mkt, Karanja Rd, NHC Houses, Raila Est, Part of Southern By Pass & adjacent customers.

PARTS OF KAJIADO COUNTY

AREA: NGONG, KAREN, SAIKERI

DATE: Wednesday 02.02.2022 TIME: 9.00 A.M. – 5.00 P.M.

Ngong Town, Ngong Hills, Kibiko, Kimuka, Saikeri, Olosoibor, Ngong Sub-County Hosp, Ngong Sub-County HQtrs, Ngong Vet Farm, Kangawa, Juanco, Bulbul, Masai Girls Sch, Kerarapon, Part of Dagoretti, Miotoni West, Westwood Rd, Kenya Defence College, Mwiti Est, Kerarapon Rd, Jogoo Est, Kariobangi Village, Ololua Close, Warai South Rd, Warai North, Pepo Lane, 3D Lane, Tree Lane, Karen Hub, Miotoni Rd & adjacent customers.

WESTERN REGION

PARTS OF KISUMU COUNTY

AREA: MANYATTA SIJE, KOYANGO MARKET DATE: Wednesday 02.02.2022 TIME: 9.00 A.M. – 2.00 P.M. Manyatta Corner Rejo, Manyatta Call Box, Manyatta Corner Mbaya, Manyatta Corner Buta, Manyatta Corner Maji, Manyatta Sije, Koyango Mkt & adjacent customers.

SOUTH NYANZA REGION

PARTS OF KISII COUNTY

AREA: NYANGENA HOSIPTAL, RAGANGA DATE: Wednesday 02.02.2022 TIME: 9.00 A.M. – 3.00 P.M.

Gesonso, Nyakungu, Gesero, Raganga, Bogita, Igonga, Mogu, Nyamatuoni, Nyamokenye, Nyabioto, Nubia, Mosado, Itibo, Nyangiti, Ekerubo, Metaburo, Nyabururu, Nyamataro, Nyangena Hosp, Entanke Pri Sch & adjacent customers.

MT. KENYA REGION

PARTS OF KIRINYAGA COUNTY

AREA: MWEA, WANGURU

DATE: Wednesday 02.02.2022 TIME: 9.00 A.M. – 2.00 P.M.

KPLC Office, Budget, NIBS, Wanguru Police, DCs Offices, Kiamanyeki, Mikimaini, Gathigiriri Prison, Mithuthini & adjacent customers.

PARTS OF EMBU COUNTY

AREA: KYEETENI, EKALALA

DATE: Wednesday 02.02.2022 TIME: 9.00 A.M. – 2.00 P.M.

Kyeeteni, Mukayauni, Kaplot, Nzukini, Wendano, Ekalakala Mkt, Isyukoni, Kiangeni, Kathini, Kakuku, Wamboo, Mikimaini, Masinga Resort, Kaewa, Kiseuni, Ulutya, Kangonde, Kikumini, Kitangani, Safaricom Ekalakala & adjacent customers.

COAST REGION

PARTS OF MOMBASA COUNTY

AREA: PART OF LIKONI DATE: Wednesday 02.02.2022 TIME: 9.00 A.M. – 5.00 P.M.

Shell Beach, Buffalo, Centi Kumi, Vanga, Brazil, Pungu Villa & adjacent customers.

AREA: PART OF MOMBASA ISLAND

DATE: Wednesday 02.02.2022 TIME: 9.00 A.M. – 5.00 P.M.

Marikiti, Kibokoni, Piggot Place & adjacent customers.