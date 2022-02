These are the areas Kenya Power has designated to conduct a day-long scheduled maintenance on Tuesday, February 8, 2022.

NAIROBI COUNTY

AREA: GITHURAI 45, MWIHOKO

DATE: Tuesday 08.02.2022 TIME: 9.00 A.M. – 4.00 P.M.

Githurai 45, Githurai Kimbo, KCB Githurai, Mwihoko Finance, Mwihoko Kizito, Part of Kiriri, Part of Kahawa Sukari B, Part of Clay City, Progressive, Mwana Mukia, Mt. Kenya, Langata Hosp, Manguo, Z Corner & adjacent customer.

****************************

AREA: PART OF NGONG ROAD, KILIMANI

DATE: Tuesday 08.02.2022 TIME: 9.00 A.M. – 5.00 P.M.

Part of Ngong Rd, Ngong Hills Hotel, Kabarnet Gardens, St. Nicholas Sch, George Padmore Rd, Kindaruma Rd, Gemina Court, Nursing Council, Coptic Hosp, Rose Ave, Waridi Hotel, National Petrol Stn, OLA Petrol Stn, Bishop Magu Plaza, George Padmore Lane, Friends Church, Good Shepherd Church & adjacent customers.

****************************

AREA: PARKLANDS ROAD

DATE: Tuesday 08.02.2022 TIME: 9.00 A.M. – 5.00 P.M.

Part of School Lane, Karuna Rd, Parklands Rd, Westlands Health Center, Safaricom Care Center, Part of Waiyaki Way, Dunhill Towers, Part of David Osieli, Westlands Ave, UNHCR Kenya, Pacis, Waiyaki Close, Mvuli Rd, Mvuli Park, Sohail Palms, Sanlam Towers, Toyota Kenya, Part of Church Rd, Medanta Africare, All Africa Conference of Churches, Fidelity Insurance, Muthangari Drive, The Address, Westend Towers, OLA Petrol Stn, Shell Petrol Stn & adjacent customers.

****************************

AREA: PART OF KIBIKU

DATE: Tuesday 08.02.2022 TIME: 9.00 A.M. – 3.00 P.M.

Karagita Stadium, Shikamoo, Maono Prayer Center, Royal Ambassadors, Uriyhi Heritage & adjacent customers.

MACHAKOS COUNTY

AREA: EPZA ZONE

DATE: Tuesday 08.02.2022 TIME: 9.00 A.M. – 5.00 P.M.

HELLA, Nodor, African Beekeepers, EPZ HQtrs, Mas Intimates, Square Pharmaceuticals, Royal Garments, Global Apparels, Newide Garments, Meru Greens, Incubator 1 & 2 & adjacent customers.

KAJIADO COUNTY

AREA: KITENGELA

DATE: Tuesday 08.02.2022 TIME: 9.00 A.M. – 5.00 P.M.

Kitengela Medical, Sixers, EPZ Plaza, Upper Kapiti Est, Peniel Est, Kitengela Academy, Whitestars Academy, Parts of Kyang`ombe & adjacent customers.

NAROK COUNTY

AREA: NAROK TOWN, EWASONGIRO

DATE: Tuesday 08.02.2022 TIME: 8.15 A.M. – 4.00 P.M.

Narok Town CBD, Majengo, Mashariani, London, Milimani, Maasai Mara Univ, Total, TM Junction, Katakala Mkt, Ololunga Mkt, Ngoringori Mkt, Olepoloe Mkt, Olashapani Mkt, Olmekenyu Mkt, Melelo Mkt, Kimogoro Mkt, Sogoo Mkt, Botoret Mkt, Tendwet Mkt, Mogoywet Mkt, Olontonto Mkt, Ewasongiro Mkt, Narosora Mkt, Kanunga Mkt, Morijo Mkt, Entasekera Mission, Loita, Ngoswani Mkt, Maji Moto, Sekenani Mkt, Oloraimutia, Naikara Mkt, Lemek Mkt, Ngareta Mkt, Lenana, TTC, Broadcasting Hill, Olopito, Protian, Kisiriri & adjacent customers.

EMBU COUNTY

AREA: MAJIMBO EAST, KAMIU PRIMARY

DATE: Tuesday 08.02.2022 TIME: 9.00 A.M. – 5.00 P.M.

Macadamia Factory, St. Anne Catholic Church, Kamiu ACK, Lower Iviche & adjacent customers.

NYERI COUNTY

AREA: AMBONI, ARK ROAD, KANGIRI

DATE: Tuesday 08.02.2022 TIME: 9.00 A.M. – 5.00 P.M.

Amboni, Ark Rd, Kangiri, Bondeni, Aberdare Ark Lodge, Murungaru Farm & adjacent customers.

****************************

AREA: GIAKANJA, WAMAGANA, KIANDU

DATE: Tuesday 08.02.2022 TIME: 9.00 A.M. – 5.00 P.M.

Boma Inn Hotel, Kiamwathi, Part of Chorong’i, Muberethini, Giakanja, Giakanja Sec, Ithenguri Kahigaini, Kigwandi, Karurumo Mkt, Kiandu, Kaiguri Mkt, Gondo Pri, Gachatha, Kwa Joseph, Kariguini Kiunyu, Gachatha, Mbaaini, Wamagana, Wamagana Safaricom Booster, Uithirandu & adjacent customers.

MOMBASA COUNTY

AREA: PART OF NYALI

DATE: Tuesday 08.02.2022 TIME: 9.00 A.M. – 5.00 P.M.

Petro Petrol Stn, Moyne Drive, Fidel Odinga Rd, Mikaye, Jomo Kenyatta Rd, Mama Ngina & adjacent customers.