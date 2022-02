These are the areas Kenya Power has designated to conduct a day-long scheduled maintenance on Friday, February 18, 2022.

NAIROBI COUNTY

AREA: PART OF DAGORETTI

DATE: Friday 18.02.2022

TIME: 9.00 A.M. – 5.00 P.M.

Dagoretti Mkt, Dagoretti Slaughter House, Part of Kikuyu Rd, Feed the Children, Kirigu, Quickmart S/Mkt, Waithaka, Part of Dagoretti Rd, Gitiba Pri, Mutuini Hosp, Patheneos & adjacent customers.

MIGORI COUNTY

AREA: TARANG’ANYA, KOMOMANGE

DATE: Friday 18.02.2022

TIME: 10.00 A.M. – 3.00 P.M.

Igena, Ritongo, Tarang’anya Girls & Boys Sec Schs, Gwikonge, Komomange, Masangora, Getambwega, Getontira, Nyabikongori, Kemakoba, Kebarisia, Mosweto, Komotobo Sec Sch & Mission, Senta, Kegonche, Nyaroha Girls Sec Sch, KRA Nyamtiro & Nyamtiro Mkt, Kebaroti Sec Sch, Remanyanki, Makararangwe, Kwibancha, Ntimaru, Police Stn & Health Centre, Ntimaru Mkt, Kwiho Sec & Pri Sch, Bongebo, Siabai, Minyere, Mashangwa, Wangira Bose, Taragai & adjacent customers.

NYAMIRA COUNTY

AREA: NYAMUSI, MISAMBI, OBWARI

DATE: Friday 18.02.2022

TIME: 10.00 A.M. – 3.00 P.M.

Obwari Mkt, Gekendo Sec Sch, Nyamusi Mkt, Karota Mkt, Mabariri Mkt, Ntana Sec, Misambi Polytechnic, Misambi Sec & adjacent customers.