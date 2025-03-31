إيرلينج هالاند يحقق رقمًا قياسيًا في الدوري الإنجليزي الممتاز

يواصل المهاجم النجم إيرلينج هالاند كتابة اسمه في تاريخ كرة القدم.

ويتابع عشاق المسابقات الدولية بشكل متزايد لعبه الناجح من خلال

بوابة 1xbet مصر الرسمية الاونلاين. يمكن للمشجعين الذين تبلغ أعمارهم 18 عامًا فأكثر وضع

توقعات حول إحصائيات النرويجي أو النجاح الشامل للفريق.

أصبح المهاجم النرويجي الشهير إيرلينج هالاند، لاعب “مانشستر سيتي” –

أول لاعب كرة قدم في تاريخ الدوري الإنجليزي الممتاز يتمكن من تقديم 100

تمريرة حاسمة في أقل من 100 مباراة. حقق المهاجم النرويجي الرقم القياسي في

الجولة 29 من الدوري الإنجليزي الممتاز. عندما لعب فريقه مباراة صعبة انتهت

بالتعادل أمام “برايتون”. وكانت النتيجة على جدول البطولة 2:2. وفي

الدقيقة الحادية عشرة – نجح المنتخب الهولندي في تحويل ركلة جزاء إلى هدف –

مسجلاً رقماً قياسياً.

ولتحقيق هذه النتيجة، كان على النرويجي خوض 94 مباراة فقط. وتفوق على آلان

شيرر في هذا المؤشر (كان يحتاج إلى اللعب في 100 مباراة). وكان على محمد

صلاح وإيريك كانتونا خوض 116 مباراة للوصول إلى هذا الرقم.

ومن المهم أن نلاحظ أنه في عشية تسجيله لهذا الرقم القياسي، كان إيرلينج

قد تعافى للتو من إصابة في الركبة تعرض لها خلال المباراة ضد نادي

“نيوكاسل” لكرة القدم (0:4). في موسم 2024/2025، شارك هولاند في 38

مباراة كرة قدم مع مانشستر سيتي. وفي كافة البطولات، نجح في تسجيل 28 هدفًا

وتقديم 4 تمريرات حاسمة. ويحتل الفريق المركز الخامس في جدول الترتيب برصيد

48 نقطة. يمكن لمشجعي كرة القدم من مصر تقديم توقعاتهم على

موقع 1xBet أو في تطبيق الهاتف

المحمول. ستتيح لك المراهنة على الهاتف البقاء على اطلاع دائم بجميع

الأحداث وتحقيق الربح من أي نجاح يحققه لاعبو كرة القدم.

الميزات التقنية للاعب إيرلينج هولاند

يعد إيرلينج هالاند أحد أفضل المهاجمين في العالم، حيث يمتلك مزيجًا فريدًا

من القوة البدنية والسرعة وغريزة تسجيل الأهداف. لكي لا يفوتك المباريات

بمشاركته، يجب على المراهنين المراهنة على

تسجيل

دخول 1xbet

واختيار خط كرة القدم. يقدم المكتب احتمالات عالية للمباريات التي يشارك

فيها نجوم العالم.

على الرغم من حجمه – يعتبر هولندا سريعًا بشكل لا يصدق. إنه قادر على

التسارع لمسافات قصيرة والتفوق على المدافعين، مما يجعله خطيرًا بشكل خاص في

الهجمات السريعة والهجمات المرتدة. إنه متحفز ويسعى باستمرار إلى التقدم

ويريد أن يكون الأفضل. ويتجلى ذلك في أسلوب لعبه الهجومي ورغبته في التسجيل

في كل مباراة وحرصه على الفوز بالألقاب. ولهذا السبب فإن هذا السجل في

الدوري الإنجليزي الممتاز لم يجلب له النمو المالي والمهني فحسب – بل جلب

له أيضًا الرضا المعنوي. ومن بين تصرفاته المميزة في الميدان، يمكننا أن

نسلط الضوء على:

الضغط الحازم واللعب الانتقائي؛

إتمام الهجمات بنجاح؛

العمل الفعال بدون الكرة؛

انشاء مساحات للشركاء.