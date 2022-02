These are the areas Kenya Power has designated to conduct a day-long scheduled maintenance on Wednesday, February 9, 2022.

NAIROBI COUNTY

AREA: PARTS OF EMBAKASI

DATE: Wednesday 09.02.2022 TIME: 9.00 A.M. – 3.00 P.M.

Part of Embakasi Juakali, Embakasi Garrison HQtrs, Embakasi Garrison Camp, Simba Villas & adjacent customers.

AREA: DONHOLM, PHASE 5

DATE: Wednesday 09.02.2022 TIME: 9.00 A.M. – 3.00 P.M.

Donholm Phase 5, Harambee Sacco, Oyster Village, Donholm Police Line, Carlin Sch & adjacent customers.

AREA: KAREN HOSPITAL, PART OF LANGATA ROAD

DATE: Wednesday 09.02.2022 TIME: 9.00 A.M. – 5.00 P.M.

Karen Hosp, Waterfront Mall, DPs Official Residence, Karen Plains Rd, Lower Plains Rd, Ndege Rd, Korongo Rd, ACK Church, Watermark Offices & adjacent customer

NORTH RIFT REGION

PARTS OF ELGEYO MARAKWET COUNTY

AREA: KOCHOLWA MARKET, CHEBER MARKET

DATE: Wednesday 09.02.2022 TIME: 9.00 A.M. – 2.30 P.M.

Chepsirei Mkt, Kocholwa Mkt, Kapkayo Mkt, Molol Mkt, Cheber Mkt & adjacent customers

WESTERN REGION

PARTS OF SIAYA COUNTY

AREA: HAWINGA GIRLS, SIDUNDO MARKET

DATE: Wednesday 09.02.2022 TIME: 9.00 A.M. – 2.00 P.M. Apate, Unyolo Mkt, Hawinga Girls High Sch, Hawinga Mkt, Kodunga Mkt, Sidundo Mkt, Uasi Mkt, Nyalaji, Nyakado, Uasi Mkt & adjacent customers.

PARTS OF KISUMU COUNTY

AREA: HOLO MARKET, RIAT MARKET

DATE: Wednesday 09.02.2022 TIME: 10.00 A.M. – 3.00 P.M.

Holo Mkt, Kit Mikayi Mkt, Kombewa, Wanga Rot, Kolenyo Mkt, Riat Mkt, Reru Akado, Barkorwa, Ndere Island, Ratta, Mariwa, Korwenje, Lunga Mkt, Nyawanga & adjacent customers.

SOUTH NYANZA REGION

PARTS OF MIGORI COUNTY

AREA: CHUODHO, KOGORE

DATE: Wednesday 09.02.2022 TIME: 9.00 A.M. – 2.00 P.M.

Aura Chuodho, Kogore, Otati, Debe, Sidika, Bondo Kosiemo, Raguda & adjacent customers.

COAST REGION

PARTS OF MOMBASA COUNTY

AREA: KONGOWEA

DATE: Wednesday 09.02.2022 TIME: 9.00 A.M. – 5.00 P.M.

Jocham Hosp, Kengeleni, KCB, Equity Bank, Co-op Bank, Kenya Police Dog Section & adjacent customers.

AREA: PART OF MOMBASA ISLAND

DATE: Wednesday 09.02.2022 TIME: 9.00 A.M. – 5.00 P.M.

Sacred Heart Schs, Ganjoni Hosp, Wananchi Hotel, CMC, Canon Towers, Jua Kali, Spendag, Treadsetters, Part of Moi Avenue & adjacent customers.