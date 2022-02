These are the areas Kenya Power has designated to conduct a day-long scheduled maintenance on Friday, February 11, 2022.

KISUMU COUNTY

AREA: OYUGIS, NYANGIELA

DATE: Friday 11.02.2022 TIME: 9.00 A.M. – 2.00 P.M.

Oyugis Town, Wire, Kibuon, Obisa, Seke, Apondo, Nyalenda, Aolo Sec Sae, Karabok, Yala Kotieno, Kawere, Nyangiela, Nyanduma, £Rd Engineering, Ondiko, Nyagowa, Nyalogosi, Kodera, Ombek, Mangima Dispensary, Ruga, Mwamba, Mososcho, Part of Nyakoe, Gamba, Ojwando Sec, Mathenge & adjacent customers.

****************************

AREA: NYAMASARIA MARKET

DATE: Friday 11.02.2022 TIME: 9.00 A.M. – 2.00 P.M.

Jumbo Mattresses, Abala Petrol, Rabuor Mkt, Korowe, Nyamasaria Mkt, Butter Toast & adjacent customers.

HOMABAY COUNTY

MIGORI COUNTY

AREA: KEGONGA, MATARE

DATE: Friday 11.02.2022 TIME: 10.00 A.M. – 3.00 P.M.

Maeta, Sanchawa, Getongoroma, Kegonga, Nyamagongwa, PS Marwa, Matare & adjacent cutsomers.