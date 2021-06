Kitui governor Charity Ngilu has warned former NASA co-principals Raila Odinga, Kalonzo Musyoka, Musalia Mudavadi, and Moses Wetangula that State House will remain a pipe dream if they choose to go it alone in the 2022 elections.

Ngilu called on the four presidential hopefuls to reunite under one umbrella to stand a better chance of clinching the top seat.

The county boss recounted how she and Raila both lost the presidency in the 1992 and 1997 elections because they ran individually but only won in 2002 when they backed Mwai Kibaki.

“2017 tulikuwa NASA na kina Raila, Kalonzo, Musalia, Wetangula…na tulikuwa tunasema kuna vitu tunataka kufanyia Kenya yetu. Hiyo, kwa sababu Jubilee iliingia, haikufanyika. Na pia tulipata handshake, na wote wanne waliingia kwa hiyo handshake wakasema ‘tuko na wewe Uhuru Kenyatta,” said Ngilu when she appeared for an interview on Radio Citizen Thursday morning.

“Sasa sai badala ya kusema hatukupata 2017 tunataka ukuje na sisi tufanye ile agenda tulikuwa nayo, kila mmoja anaongea lugha yake. Niliwaambiwa kila mmoja pekee yenu atakuwa hanged pekee yake, kwa hivyo ni vizuri washikane pamoja vile walikuwa ili tuunde serikali. Lakini mkikosa kuungana, for sure, kila mmoja wenu ataenda nje na atakuwa akiona hiyo nyumba ya State House kwa ViuSasa. That is the truth.”

Charity Ngilu added: added: “Wakija pamoja, na naona sasa Gideon Moi pia ako nao, saa mbili na nusu watapeleka wale wengine nyumbani…lakini wakikosa, ni hao watapelekwa nyumbani.”

Ngilu also called on the political leaders to push for Kenya’s development agenda instead focusing on their own interests and benefits.