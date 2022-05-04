The Presidential race in the upcoming August General Election is undoubtedly a two-horse race between Azimio’s Raila Odinga and Kenya Kwanza’s William Ruto.
Nonetheless, the Registrar of Political Parties has cleared 44 Kenyans who are seeking to succeed President Uhuru Kenyatta as independent candidates.
Here’s the full list:
Surname Other Names
1 MBUGUA ZABLON KARANJA
2 NG’ANI VICTOR OBOTE
3 OGANGA STEPHEN OWOKO
4 NZAMALU SAMUELMWANGANGI
5 KAGUMBA SAMUEL KIAMBATI
6 LICHETE REUBEN KIGAME
7 GICHIRA PTAH SOLOMUZI
8 OUMA PIGBIN ODIMWENGU
9 KATHAE PETER NDONGA
10 MWARANIA PAUL MURIUNGI
11 KINGORI PATRICK KARIUKI
12 OJIJO OGILLO MARK PASCAL
13 JEREMIAH NIXON KUKUBO
14 BEGUM NAZLIN
15 NGECHU MOSES GICHUKI
16 ODHIAMBO KEVIN ONYANGO
17 MUNYEKI JUNE JULIET
18 WAWERU JOSEPH MBUGUA
19 KANYA JOE STANLEY KAMAU.B
20 MUKENDA JEREMIAH SIMIYU
21 NYAGA JEREMIAH JOHN MWANIKI
22 NZANO JARED CHULA
23 IRUNGU JAMES KAMAU
24 NYAGOKO JACOB OANDA
25 WANJIGI HARRISON NJOROGE
26 KOUE GRITA MUTHONI
27 NG’ANG’A GIBSON NGARUIYA
28 AOKO BENARD ONGIR
29 KAMAU GEORGE MUNYOTTAH
30 WANYANGA GEOFFREY NDUNGU
31 KIPRONO FELIX
32 NGIGI FAITH WAIRIMU
33 KIHUHA ESTHER WARINGA
34 MASIRA ERASTUS NYAMERA
35 KARIARA ELIUD MUTHIORA
36 KINYANJUI EDWARD NJENGA
37 OTIENO DUNCAN ODUOR
38 NYANGORI DOROTHY KEMUNTO
39 GITHII DAVID MUHIA
40 MUNGA DAVID CHOME
41 AWUONDA BRIAN OLUOCH
42 OBUNGA BERNARD NETO
43 MBUGUA BENSON MWAURA
44 KATONI BENJAMIN KEVIN NDAMBUKI