Presidential aspirants Felix Kiprono, Nixon Kukubo, Reuben Kigame, and Eliud Muthiora.

The Presidential race in the upcoming August General Election is undoubtedly a two-horse race between Azimio’s Raila Odinga and Kenya Kwanza’s William Ruto.

Nonetheless, the Registrar of Political Parties has cleared 44 Kenyans who are seeking to succeed President Uhuru Kenyatta as independent candidates.

Here’s the full list:

Surname                      Other Names
1 MBUGUA                ZABLON KARANJA
2 NG’ANI                    VICTOR OBOTE
3 OGANGA                STEPHEN OWOKO
4 NZAMALU             SAMUELMWANGANGI
5 KAGUMBA             SAMUEL KIAMBATI
6 LICHETE                REUBEN KIGAME
7 GICHIRA                PTAH SOLOMUZI
8 OUMA                     PIGBIN ODIMWENGU
9 KATHAE                 PETER NDONGA
10 MWARANIA        PAUL MURIUNGI

11 KINGORI              PATRICK KARIUKI
12 OJIJO                    OGILLO MARK PASCAL
13 JEREMIAH          NIXON KUKUBO
14 BEGUM                NAZLIN
15 NGECHU             MOSES GICHUKI
16 ODHIAMBO       KEVIN ONYANGO
17 MUNYEKI          JUNE JULIET
18 WAWERU          JOSEPH MBUGUA
19 KANYA               JOE STANLEY KAMAU.B
20 MUKENDA       JEREMIAH SIMIYU

21 NYAGA               JEREMIAH JOHN MWANIKI
22 NZANO             JARED CHULA
23 IRUNGU          JAMES KAMAU
24 NYAGOKO       JACOB OANDA
25 WANJIGI        HARRISON NJOROGE
26 KOUE               GRITA MUTHONI
27 NG’ANG’A       GIBSON NGARUIYA
28 AOKO              BENARD ONGIR
29 KAMAU           GEORGE MUNYOTTAH
30 WANYANGA   GEOFFREY NDUNGU

31 KIPRONO         FELIX
32 NGIGI               FAITH WAIRIMU
33 KIHUHA          ESTHER WARINGA
34 MASIRA           ERASTUS NYAMERA
35 KARIARA         ELIUD MUTHIORA
36 KINYANJUI    EDWARD NJENGA
37 OTIENO           DUNCAN ODUOR
38 NYANGORI    DOROTHY KEMUNTO
39 GITHII            DAVID MUHIA
40 MUNGA          DAVID CHOME

41 AWUONDA      BRIAN OLUOCH
42 OBUNGA         BERNARD NETO
43 MBUGUA        BENSON MWAURA
44 KATONI          BENJAMIN KEVIN NDAMBUKI