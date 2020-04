Tanzanian songbird Nandy posted a sweet public message for her longtime boyfriend Billnass after the pair got engaged to be married recently.

Taking to social media, the ‘Nigoshe’ hitmaker reaffirmed her love and commitment to Billnass during both the good and bad times.

“Kwanza happy belated birthday mchumba wangu mpenzi!! @billnass Kama nilivyo ikubali hii pete basi nimekubali mazuri na mabaya yako kutoka moyoni. Hakika wewe ni mwanaume wa maisha yangu you know I love you PY so,” she wrote.

Nandy added that she is ready for the next chapter with Bill Nass.

“Sina mengi ya kuandika hapa sababu nimeyamaliza yote mbele ya uso wako! Safari ndio kwanza inaanza MUNGU wetu ni mkuu sana alituvusha na hata hili tutavuka salama! Asanteni wote kwa hongera mlizo nipa na kwa kuangalia pia show ya HOMA tuko pamoja more blessings. Officicially William fiancé,” she added.

Bill Nass proposed to Nandy while she was performing during a live show on Tanzania’s TVE.

“We’ve been together ka kipindi kirefu sana tumepitia vitu vingi vizuri na vibaya. Najua upande wako mbaya, najua upande wako mzuri but nimechagua pande zote mbili nakupena sana na ninatamani dunia nzima ijue so leo itakuwa siku nzuri sana kupropose. I love you,” said Bill Nass