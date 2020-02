Musician turned politician Charles Njagua Kanyi alias Jaguar called on upcoming local music acts to invest their earnings instead of splashing their money on a flashy celebrity lifestyle.

The Starehe MP spoke on Monday during a memorial service for the late gospel singer Papa Dennis at Nairobi Chapel near Dagoretti showground.

Noting that there is money in music, Jaguar observed that when locals acts start earning money, they instantly want to live in upmarket estates and drive big cars.

“Hakuna kazi ikona pesa kuliko hii ya wasanii. Hii muziki hii, ni wewe ujipange vizuri kwa sababu sisi ndio tunfanyanga makosa…Wewe unastruggle unakua msanii then after ushapata hit song unahamia Kileleshwa, kitu ya pili unanunua Range Rover na kitu ya tatu unataka mabibi watatu,” said Jaguar.

“ Mimi nilisema kwa ile mstari ya watu wanataka kwenda kuona Rais ni tuongee juu ya policies kwa sababu hakuna mtu anaeza kupangia maisha yako.

“Kama mimi niongee hapa niseme ukweli. Mimi kuna wakati nilikua msanii number one, kwa sababau tunaanzanga na E na wale wako E ndio husumbua sana, ukifika A, one concert mtu unalipwa 1 Million. Wewe niambie, mama wa sukumu yule ako pale Muthurwa apate 1 million ni mgani ushaiona amehamia pale Kileleshwa?” posed the ‘Kigeugeu’ hitmaker.

At the same time, Jaguar thanked Dennis’ former manager, Sadat Muhindi, saying the ‘Maliza Umaskini’ boss tried his best to help.

“Msiba na ugonjwa haijai kua ya mtu moja, kwa sababu huezi sema leo nimekua mgonjwa mwachie mtu mmoja mzigo. Kwa hivyo nataka nikushukuru Sadat mimi najua ulijaribu mahali unaeza.”

The service was attended by among others, Gabu from P-unit, Vivian, Mr. Seed, DJ Mo, Gloria Muliro, Dk Kwenye Beat, Ringtone, Mwenye Haki, Kevochi, Dj Euphoric.